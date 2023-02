Siemens-Software Integrierte Schaltungen mit datengesteuerter Software verifizieren

Siemens treibt, wie es heißt, die Verifizierung integrierter Schaltungen voran. Und zwar mit der neuen, datengesteuerten Software namens Questa Verification IQ.

Viel Zeit können sich jetzt die Experten bei der Verifizierung von integrierten Schaltungen (IC) sparen. Denn die neue Siemens-Software Questa Verification IQ hilft ihnen dabei in Echtzeit und vor allem mit Funktionen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Hier mehr dazu. (Bild: Siemens AG / C. Arcurs)

Siemens Digital Industries Software hat jüngst die Questa Verification IQ Software vorgestellt, bei der es sich, wie Siemens betont, um ein Tool handelt, welches Experten aus dem Bereich Logikverifizierung bei der täglichen Arbeit viel Aufwand spart. Denn dort kämpfe man mit einer dramatisch gestiegenen Designkomplexität, der immer anspruchsvoller werdenden integrierten Schaltungen (IC) der nächsten Generation. Questa Verification IQ ist laut Siemes teambasiert, für die Cloud konzipiert und dabei datengesteuert. Das Ganze basiere auf Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI). Die Software trage dazu bei, die sogenannte Verification Closure zu beschleunigen, die Rückverfolgbarkeit zu optimieren, die Ressourcen dabei optimal auszunutzen und letztendlich die Markteinführung von IC zu beschleunigen.

Schneller zur Logikverifizierung bei IC

Die Logikverifizierung braucht traditionell über 70 Prozent des gesamten IC-Entwicklungszykluses, wie Siemens dazu wissen lässt. Design Closures, also die Gewissheit, dass die Entwickler die richtige Art und Weise der Verifizierung durchgeführt haben, um sicherzustellen, dass alles fehlerfrei funktioniert, wird immer schwieriger. Denn jede neue IC-Design-Generation bringe ein hohes Maß an Komplexität mit sich. Laut einer Studie von Wilson Research aus dem Jahr 2022 ist der Prozentsatz der Verifizierungsteams, die mit dem ersten Silizium Tape Out erfolgreich sind, von 31 Prozent im Jahr 2014 auf nur noch 24 Prozent im Jahr 2022 gesunken, was der niedrigste Stand seit rund 20 Jahren bedeutet.

Doch Siemens hat Questa Verification IQ entwickelt, um IC-Designern dabei zu helfen, das Design Closure eben schneller zu erreichen. Questa Verification IQ ist nahtlos in die Polarion Requirements Software von Siemens integriert. Dabei bilde sie eine Plattform, die automatisch alle Daten von jedem Lauf einer Engine über die gesamte Lebensdauer eines Projekts hinweg erfasst und dabei die Kunden bei der Verwaltung von Anforderungen, der Codierung, der Prüfung und dem Freigabemanagement über den gesamten Design- und Verifizierungsprozess hinweg hilft, wie es weiter heißt. Diese Kombination liefere einen engen digitalen Prozess, der für Aufgaben zur Einhaltung der funktionalen Sicherheit optimiert sei, sowie eine nachvollziehbares Tool, was von den Anforderungen bis zu den Verifizierungsergebnissen und der Implementierung reiche.

Questa Verification IQ vereint Coverage Daten aus den Formal- und Simulations-Engines innerhalb der Questa-Plattform von Siemens, der Onespin Software, der Symphony-Plattform für die Analog-/Mixed-Signal-Simulation und des Hardware-gestützten Veloce-Verifizierungssystems für Emulation und Prototyping. Die Funktion mit Blick auf das Machine Learning des neuen Produkts analysiere dann die Daten, um Muster und Lücken vorherzusagen sowie die ursprünglichen Ursachen zu identifizieren, um schließlich Vorschläge zur Lösung zu machen. Das erhöhe die Effizienz verbessert und die Teams erhielten die passenden Informationen, die sie für ein souveränes Sign-off benötigten.

Geräte- und betriebssystemunabhängig

Questa Verification IQ ist übrigens als webbasiertes Anwendungsframework implementiert, das ein skalierbares Verifizierungsmanagement mit minimalen Installationskosten erlaubt, wie Siemens anmerkt. Gleichzeitig gewährleiste es die Geräte- und Betriebssystemunabhängigkeit. Questa Verification IQ unterstützt deshalb öffentliche, private und hybride Cloud-Konfigurationen mit nativer Kollaboration und zentralem Datenzugriff, so Siemens. Die Software schaffe, dass globale Entwicklungsteams in Echtzeit zusammenarbeiten können, um den Verifizierungsmanagementprozess zu beschleunigen und Projekttransparenz darzustellen. Darüber hinaus ist Questa Verification IQ vollständig in gängige CI-Tools (Continous Integration) wie Jenkins integriert, um Arbeitsabläufe zusätzlich zu automatisieren.

Questa Verification IQ von Siemens ist ab sofort verfügbar.

