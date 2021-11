In eigener Sache Industry of Things - Mission Manufacturing

Während IT und OT stetig weiter zusammenwachsen, passen auch wir unsere Berichterstattung an und integrieren ein weiteres Themengebiet. Zu diesem Zweck finden Sie bei Industry of Things ab sofort auch die Inhalte von Mission Additive zum Thema additive Fertigung.

Im Zuge der Integration unseres Schwesterportals Mission Additive haben wir unser Logo überarbeitet. (Bild: Vogel Communications Group)

Egal ob man von vernetzter Produktion, industrieller Digitalisierung oder eben dem Konzept Industrie 4.0 spricht: Wir befinden uns mitten in einem umfangreichen Transformationsprozess. Eine Vielfalt neuer Technologien verändert die Industrie aktuell bereits nachhaltig und gleichzeitig stehen viele Akteure gerade erst am Anfang dessen, was man auch als vierte industrielle Revolution bezeichnen kann.

Neben dem Internet of Things als einem zentralen Treiber dieser Vernetzung sowie weiteren Schlüsseltechnologien wie zum Beispiel Künstlicher Intelligenz, Data Analytics, VR/AR oder Edge und Cloud Computing erobert sich mit der additiven Fertigung gleichzeitig eine neue Produktionsmethode stetig neue Anwendungen und Märkte.

Im Zuge dieser Entwicklung schreitet auch die Verschmelzung von OT und IT, physischer und digitaler Umgebungen immer weiter voran. Dieser technologische Fortschritt ist jedoch nicht nur Motor für neue Produktionsmethoden, sondern ebnet auch den Weg zu neuen Geschäftsmodellen. Auf dem Weg in eine digitale Zukunft arbeiten daher Spezialistinnen und Spezialisten wie Konstrukteure, Ingenieure und IT-Experten interdisziplinär immer enger zusammen. Bei Industry of Things begleiten wir diese Entwicklung nun schon seit über fünf Jahren.

Erweiterung unseres redaktionellen Angebots

Als nächsten Schritt unserer eigenen Entwicklung erweitern wir nun unsere Berichterstattung um das so wichtige Feld der additiven Fertigung, indem wir die Artikel und Angebote unseres bislang eigenständigen Schwesterportals Mission Additive offiziell bei uns integrieren.

So bündeln wir nicht nur redaktionelle Kompetenzen, sondern tragen auch unserem Anspruch Rechnung, Ihr Portal für zukunftsweisende Themen in der produzierenden Industrie zu sein. Im Zuge dieser thematischen Erweiterung haben wir außerdem auch unserem Logo ein kleines Update verpasst und es um den Claim "Mission Manufacturing" ergänzt. Darüber hinaus bleibt alles wie gehabt.

Hierzu arbeiten wir auch weiterhin mit Leidenschaft daran, komplexe Technologien durch Best Practices und Hintergrundberichte plastisch und verständlich zu machen. Wir berichten also auch in Zukunft über „harte“ und „weiche“ Themen, beleuchten Technologien und ihren Einfluss auf den Menschen.

