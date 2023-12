Digitale Transformation Industrie 4.0 senkt Chinas Energieverbrauch kaum

Stefanie Kunkel vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit des Helmholtz-Zentrums Potsdam hat mit untersucht, wie sich die industrielle Digitalisierung in China auf die Energienutzung auswirkt. Nun liegt eine Zusammenfassung der Ergebnisse vor.

„Unsere RIFS-Studie offenbart, dass die Digitalisierung mit Blick auf mehr Energieeffizienz sich kaum auf die Nachhaltigkeitsziele in Chinas Industrie auswirkt“, so Stefanie Kunkel vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam. (Bild: RIFS / K. Friedrich)

An der globalen Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes hat China einen Anteil von 30 Prozent und ist damit das Land mit dem größten Anteil an der globalen Industrie-Produktion. Die sogenannte Industrie 4.0 – die umfassende Digitalisierung der industriellen Produktion – soll bekanntlich dabei helfen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und gleichzeitig Energiesparziele zu erreichen. Dabei herrsche jedoch Uneinigkeit in der Wissenschaft, ob Industrie 4.0 diese beiden Ziele vereinen könne. Eine Studie des Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit (RIFS) hat zehn chinesische Sektoren des verarbeitenden Gewerbes zwischen 2006 und 2019 auf Zusammenhänge zwischen Industrie 4.0 und Energieindikatoren analysiert. Zwar haben bereits einige Studien die Auswirkungen digitaler Technik auf den Energieverbrauch analysiert, wenige davon jedoch im chinesischen Kontext.

Versäumnisse bei früheren Studien

„Darüber hinaus wird das Konzept von Industrie 4.0 in bisherigen Studien kaum anerkannt“, kommentiert Erstautorin Stefanie Kunkel. So wurde etwa in einigen Studien das Konzept der Industrie 4.0 stark vereinfacht. Beispielsweise seien Roboter mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) gleichgesetzt worden. Dabei ist die Wissens- und Innovationsdimension dieser Technik unbeachtet geblieben, heißt es. Auch hätten frühere Studien seltener den Gesamtenergieverbrauch ausgewertet und sich zumeist auf relative Energieverbräuche oder die Energieeffizienz konzentriert. Das aber könne dazu führen, dass das Ziel einer absoluten Reduktion von Energiebedarfen aus dem Blick gerate, die jedoch für eine Dekarbonisierung des industriellen Sektors wichtig seien.

Panelanalyse geht anders an die Sache ran

Gibt es überhaupt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Industrie 4.0 und Energieverbrauch, ist hier die Frage! Das Hauptziel der Studie sei es deshalb zu verstehen, inwieweit der Grad des Einsatzes von Industrie 4.0 mit dem Gesamtenergieverbrauch und der Energieintensität des verarbeitenden Gewerbes in China zusammenhänge. Auch ob die These, dass Industrie 4.0 zu Effizienz und damit Energieeinsparungen beitrage, überhaupt durch statistische Auswertungen gestützt werden kann, wurde untersucht. Der Begriff Energieintensität – oder auch relativer Energieverbrauch – beschreibt demnach, wie viel Energie ein Sektor pro Euro an gefertigtem Gut braucht. Das Team um Kunkel hat zur Beantwortung der Frage eine sogenannte Paneldatenanalyse durchgeführt, in die Daten aus zehn Industriesektoren in einem Zeitraum von 14 Jahren (2006 bis 2019) einflossen. Diese Sektoren umfassten unter anderem etwa die Textilindustrie, die Kunststoffherstellung oder auch die Lebensmittelindustrie.

Digitalisierungsquote versus Energieeffizienz

Was den Gesamtenergieverbrauch im verarbeitenden Gewerbe in China betreffe, so zeigten die Ergebnisse, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Grad von Industrie 4.0 und dem Energieverbrauch gebe. „Die Beziehung ist zwar positiv, aber nicht signifikant“, macht Kunkel klar. So könne etwa der Einsatz von Robotern anstelle von Handarbeit in der derzeit weniger digitalisierten Textilherstellung den Energieverbrauch der Textilherstellung erhöhen. Häufig träten aber sogenannte digitale Rebound-Effekte auf, wenn die durch Digitalisierung erzielten Effizienzgewinne zu Kosteneinsparungen führten. Die eingesparten Ressourcen könnten ganz oder teilweise reinvestiert werden, um einen Teil oder die Gesamtheit der Effizienzgewinne zu kompensieren, heißt es. Außerdem habe Digitalisierung generell einen wachstumsfördernden Effekt, der in der Regel ebenso den Energieverbrauch erhöhe.

Gegenmeinungen sind zugelassen

Es gibt jedoch andere Studien, die den Ergebnissen von Kunkel widersprechen, gibt man zu, weil sie eine die Energieintensität der Industrie senkende Wirkung von Robotern und industrieller Digitalisierung festgestellt haben wollen – also tatsächlich einen effizienzsteigernden Effekt. Kunkel habe eine negative Korrelation zwischen Industrie 4.0 und Energieintensität jedoch lediglich für bereits stark digitalisierte Sektoren belegen können. Eine Erklärung kann demnach sein, dass in einem bereits stark vom Einsatz digitaler Technik geprägten Sektor – wie etwa dem Transportbereich – Innovationen aus der Industrie 4.0 besser im Fertigungssystem integriert werden können und dann Effizienzpotenziale stärker zum Vorschein treten.

Jetzt Newsletter abonnieren Verpassen Sie nicht unsere besten Inhalte Geschäftliche E-Mail Bitte geben Sie eine gültige E-Mailadresse ein. Abonnieren Mit Klick auf „Newsletter abonnieren“ erkläre ich mich mit der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung (bitte aufklappen für Details) einverstanden und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finde ich in unserer Datenschutzerklärung. Aufklappen für Details zu Ihrer Einwilligung Stand vom 15.04.2021 Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten wir diese unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Einwilligung in die Verwendung von Daten zu Werbezwecken Ich bin damit einverstanden, dass die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Max-Planckstr. 7-9, 97082 Würzburg einschließlich aller mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (im weiteren: Vogel Communications Group) meine E-Mail-Adresse für die Zusendung von redaktionellen Newslettern nutzt. Auflistungen der jeweils zugehörigen Unternehmen können hier abgerufen werden. Der Newsletterinhalt erstreckt sich dabei auf Produkte und Dienstleistungen aller zuvor genannten Unternehmen, darunter beispielsweise Fachzeitschriften und Fachbücher, Veranstaltungen und Messen sowie veranstaltungsbezogene Produkte und Dienstleistungen, Print- und Digital-Mediaangebote und Services wie weitere (redaktionelle) Newsletter, Gewinnspiele, Lead-Kampagnen, Marktforschung im Online- und Offline-Bereich, fachspezifische Webportale und E-Learning-Angebote. Wenn auch meine persönliche Telefonnummer erhoben wurde, darf diese für die Unterbreitung von Angeboten der vorgenannten Produkte und Dienstleistungen der vorgenannten Unternehmen und Marktforschung genutzt werden. Falls ich im Internet auf Portalen der Vogel Communications Group einschließlich deren mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen geschützte Inhalte abrufe, muss ich mich mit weiteren Daten für den Zugang zu diesen Inhalten registrieren. Im Gegenzug für diesen gebührenlosen Zugang zu redaktionellen Inhalten dürfen meine Daten im Sinne dieser Einwilligung für die hier genannten Zwecke verwendet werden. Recht auf Widerruf Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Durch meinen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Um meinen Widerruf zu erklären, kann ich als eine Möglichkeit das unter https://support.vogel.de abrufbare Kontaktformular nutzen. Sofern ich einzelne von mir abonnierte Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann ich darüber hinaus auch den am Ende eines Newsletters eingebundenen Abmeldelink anklicken. Weitere Informationen zu meinem Widerrufsrecht und dessen Ausübung sowie zu den Folgen meines Widerrufs finde ich in der Datenschutzerklärung, Abschnitt Redaktionelle Newsletter.

Die Verfasser der Studie kontern aber damit, dass in bisherigen Studien digitalisierungsbedingtes Offshoring nicht berücksichtigt und Verringerungen der Energieintensität möglicherweise fälschlich der Digitalisierung selbst zugeschrieben worden sind. Um solche Effekte teilweise zu erfassen, haben Kunkel nebst Kollegen den Indikator „CO 2 -Importe“ stellvertretend für die Energieintensität der importierten Güter einbezogen. Es zeigten sich dann wohl signifikante positive Zusammenhänge zwischen CO 2 -Importen und der Ausprägung von Industrie 4.0, was darauf hindeuten könnte, dass mit steigendem Grad an Industrie 4.0 auch steigende CO 2 -Importe in die Fertigung einhergingen. Jedoch sei weitere Forschung erforderlich, um die zugrunde liegenden Dynamiken zu verstehen.

Auf der nächsten Seite finden Sie Empfehlungen, wie man an die Sache herangehen sollte ...

Fazit und drei Empfehlungen in Sachen Energieeffizienz

Erstens sollten durch internationale Zusammenarbeit und Vereinbarungen wie Lieferkettenabkommen Innovationen im Bereich der Industrie 4.0 in der fertigenden Industrie auf die Reduktion des Energie- und Ressourcenbedarfs entlang der gesamten Wertschöpfungskette ausgerichtet werden. So kann verhindert werden, dass Industrie 4.0 zu einer verstärkten Verlagerung energieintensiver Herstellungsprozesse in Länder mit niedrigeren Umweltstandards führt;

Zweitens sollten die Mechanismen, mittels derer bestimmte Technologien den Energieverbrauch der Industrie beeinflussen, durch verstärkte Forschung unter Einbindung von Praxisakteuren besser verstanden werden. Welche Innovationen im Bereich der Industrie 4.0 dazu beitragen, die absolute globale Umweltbelastung zu reduzieren und wie diese durch Politik als auch Industrie gefördert werden kann, wird so entscheidbar;

Drittens kann eine konsequente Orientierung der Industrie 4.0 an Nachhaltigkeitszielen dazu beitragen, die wachstumsfördernde Wirkung von Industrie 4.0 auf Ziele wie die Dekarbonisierung und Förderung der Kreislaufwirtschaft zu richten.

Die Studienergebnisse gelten auch für andere ...

Am weltweiten Energieverbrauch hat die industrielle Fertigung im Jahr 2022 einen Anteil von 37 Prozent. China leistet den größten Beitrag am Anstieg dieses Verbrauchs. Eine Senkung des Energie-Bedarfs und die umweltfreundliche Gestaltung der Industrie-Produktion in China ist somit weltweit für den Klimaschutz von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund hat die Analyse des Zusammenhangs zwischen Energie und Industrie 4.0 für Industrievertreterinnen und -vertreter sowie politische Entscheidungstragende über China hinaus große Relevanz. Denn auch die Europäische Union und Länder in anderen Weltregionen hegen die Hoffnung, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung mittels Digitalisierung adressieren zu können. Doch dies wird nicht automatisch gelingen, sondern muss gesteuert werden.

(ID:49828695)