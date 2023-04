Schutz im Netz Industrial Security Circus in Hannover geht neue Wege

Anbieter zum Thema TXOne Networks

Cybersecurity oder IT-Sicherheit sind wichtig. Doch wie werden Netzwerke, Computer, cyberphysische Systeme, Maschinen und Daten aber sicher? Die Hannover Messe zeigt Abwehrstrategien.

Wie die letzten Monate gezeigt haben, sind Unternehmen beliebte Ziele für Hackerangriffe. Wie schützt man sich vor immer gerisseneren Waffen der Täter? Das will im Rahmen der Hannover Messe der Industrial Security Circus innovativ beantworten. (Bild: Deutsche Messe)

Um eine realistische Einschätzung der Gefährdungslage für das eigene Unternehmen ermitteln zu können, bedarf es eines profunden Fachwissens und Verständnisses zu Angriffsvektoren, zu Methoden und Abläufen in der sogenannten Kill Chain, zu IT-Architekturen, Notfallplänen und Abwehrstrategien. Aber auch Einschätzungen zur Psychologie der Angreifer und zum aktuellen Awareness Level der eigenen Beschäftigten gehören zum Rüstzeug, um gegen Cyberkriminelle vorzugehen.

Cyberattacken funktionieren wie Zauberkunststücke

Es ist aber nicht einfach, sich in diese komplizierte und schwergewichtige Materie einzuarbeiten. Um dennoch auf Nummer sicher gehen zu können, setzt der Industrial Security Circus genau dort den Hebel an. Denn er schaffe einen niederschwelligen Einstieg in das Thema und adressiere in erster Linie Besucher von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, damit sie sich über die am Markt verfügbaren Abwehrstrategien und -möglichkeiten der IT-Sicherheitswirtschaft informieren können.

Dabei bietet der Industrial Security Circus eine Mischung aus Entertainment, IT-Sicherheitstraining und neuen Wegen der Wissensvermittlung sowie fundierte und hilfreiche Ansätze, Angebote, Produkte und Dienstleistungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Operational Technology Security (OT-Security), heißt es weiter. Dafür sind exakt 40 Aussteller am Gemeinschaftsstand beteiligt und setzen das Zirkuskonzept mit ihren Exponaten um. Hintergrund ist der Gedanke, dass zum Beispiel ein Zauberer im Zirkus ähnliche Methoden des Ablenkens, des Manipulierens und des Täuschens anwendet wie der versierte Cyberangreifer.

Auch ein Forum klärt über Cybergefahren auf

Begleitet wird auf der Hannover Messe auch der Industrial Security Circus von einem Forum. Dort geht es um Themen wie „Bewältigung eines Cybersecurity-Verstoßes: Effektive Reaktion auf Vorfälle in OT-Umgebungen“, „IT-Security im Produktionsumfeld“ oder „Countdown bis zur Katastrophe: Wie Hacker ein Cyber-Fiasko auslösen und was Sie dagegen tun können“.

Weitere Informationen finden Sie hier.

(ID:49327677)