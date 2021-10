Business-Technologen In Unternehmen wird technologische Arbeit zunehmend demokratisiert

Das Researchunternehmen Gartner hat 2.820 Business-Technologen zu aktuellen Themen rund um IT befragt. Das Ergebnis ist ein gutes Signal für die Digitalisierung.

Business-Technologen entwickeln außerhalb der IT-Abteilung Technologie- oder Analysefunktionen für interne oder externe Geschäftszwecke. (Bild: gemeinfrei // pixabay)

Die IT-Kompetenz in Unternehmen wächst. Laut dem Research- und Beratungsunternehmen Gartner entwickelt die Hälfte aller Business-Technologen Lösungen für Benutzer außerhalb ihrer eigenen Abteilung oder ihres Unternehmens. Gartner definiert Business-Technologen als Mitarbeiter außerhalb der IT-Abteilung, die Technologie- oder Analysefunktionen für interne oder externe Geschäftszwecke entwickeln. Dazu gehört der Aufbau von digitalen Vertriebsplattformen, künstlicher Intelligenz und robotergestützter Prozessautomatisierung. Für eine Umfrage hat Gartner 2.820 von ihnen befragt.

Verbesserung für digitales Geschäft

„Die technologische Arbeit, die früher in erster Linie den IT-Abteilungen vorbehalten war, wird demokratisiert“, sagt Raf Gelders, Research Vice President bei Gartner. „Um in der digitalen Wirtschaft zu konkurrieren, nutzen die besten Unternehmen das Fachwissen und den Einfallsreichtum aller Mitarbeiter. Deshalb arbeiten progressive CIOs mit anderen C-Suite-Führungskräften zusammen.“

Gartner macht für diesen Trend zwei Faktoren aus. Der starke Wachstum an digitalen Möglichkeiten sowie die immer niedriger werdenden Eintrittsbarrieren. Als Beispiel nennt das Unternehmen Low-Code-Entwicklertools und KI-gestützte Entwicklung. 77 Prozent der Business-Technologen gaben an, regelmäßig Automatisierung, Data Science und KI-Tools in ihrer täglichen Arbeit zu nutzen. Laut Gartner haben Unternehmen eine mehr als doppelt so hohe Chance ihr digitales Geschäft zu verbessern, wenn sie erfolgreich Business-Technologen beschäftigen.

