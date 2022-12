Digitalisierung In der Lernfabrik die digitale Transformation üben

Seit 2017 kann in Aachen praxisnah die Investitionsplanung oder das Lieferkettenmanagement gelernt werden. Eine neue Erweiterung ermöglicht es nun, die Lernfabrik auch mit ins eigene Werk zu nehmen.

Unternehmen können sich am DCC Aachen in einer freien Lernumgebung außerhalb ihrer gewohnten Produktionsanlage eine frische Perspektive erarbeiten. (Bild: Frank Best/McKinsey)

Das Beratungsunternehmen McKinsey hat sein Digital Capability Center in Aachen erweitert. Laut einer Mitteilung bekommt die Lernfabrik ein zweites Modell einer immersiven Produktlinie. Sowohl Management als auch Maschinenführer sollen so praxisnah und branchenübergreifend die Möglichkeiten einer datengetriebenen Produktion erleben können.

Lernfabrik zum Mitnehmen

„Die Nachfrage im Markt ist groß, wachsende Qualifizierungslücken zu schließen. Es gilt für Fertigungsunternehmen, mit Hilfe der Digitalisierung nicht nur die Produktivität zu erhöhen, sondern durch verbesserte Prozesse auch den Anforderungen der CO2-Reduzierung zu begegnen“, sagt Fabian Alexander Müller vom Leitungsteam der Digital Capability Center Europe. Seit der Eröffnung in Aachen 2017 haben laut McKinsey mehr als 150 Unternehmen und über 3.200 Teilnehmer dort trainiert.

Herzstück der erweiterten Kapazitäten im Digital Capability Center bildet laut McKinsey die neue „Model Factory in a Box“. Dabei handelt es sich um ein komplett ausgestattetes zweites immersives Shopfloor-Modell. Hier sollen am Beispiel einer Prozessfertigung von Limonade die Teilnehmer mit moderner Sensorik, Robotik und advanced Analytics experimentieren. Die Produktionsanlage könne auch zusammengepackt und an einen beliebigen Standort wie etwa die eigenen Werkhallen der Teilnehmer verlegt werden.

