Gute Unterstützer IIoT-Experte Relayr gewinnt Award für herausragendes „EaaS“-Angebot

Das Münchner Unternehmen Relayr, als Innovationsschmiede für das IIoT bezeichnet, erhält den renommierten Global Company of the Year Award 2023 von Frost & Sullivan.

Jessica Poliner ist CEO des Münchener IIoT-Technik-Experten Relayr. Jetzt hat sie einen besonderen Grund zum Lachen, denn ihr Unternehmen hat den renommierten Global Company of the Year Award 2023 von Frost & Sullivan erhalten. Lesen Sie hier, wofür. (Bild: Relayr)

Das Münchener Unternehmen Relayr freut sich über den Global Company of the Year Award 2023 von Frost & Sullivan, eine internationale Auszeichnung mit Blick auf Technologie und Innovation. Die Anerkennung erfolgt für den ganzheitlichen Ansatz einer „Equipment as a Service“-Möglichkeit („EaaS“) und seiner individuellen Angebote für Industrieunternehmen. Diese „One Stop Shop“-Lösung von Relayr kombiniere komplexe Prozesse zu einem einheitlichen Service, der es Herstellern ermögliche, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

OEMs können „EaaS“-Chancen jetzt viel einfacher nutzen

Die Entwicklungen von Relayr sorgten für eine effizientere Ressourcennutzung, mehr Flexibilität und Agilität sowie für einen leichteren Zugang zu Expertise und moderner Technik. Unternehmen optimierten so ihre Produktionsprozesse, senkten Kosten und verbesserten nicht zuletzt die Produktqualität. Dabei bietet Relayr als One Stop Shop alle erforderlichen Leistungen, was sich von der Gerätebereitstellung über die Leistungsgarantien und das Risikomanagement bis hin zu finanziellen Dienstleistungen ziehe. Für OEMs ist der Einstieg in die Welt des „EaaS“ dadurch einfacher, betont der Award-Gewinner. Die Anwender nutzen die Geräte nämlich nur dann, wenn die Nachfrage im Markt es erfordert, betont Relayr. Sie müssten also nicht erst in ihren Maschinenpark investieren. Die Betriebskosten werden mit den Umsatzzyklen synchronisiert, um den Cashflow des Herstellers zu optimieren, so die Münchener.

Diese Auszeichnung gilt als bedeutende Anerkennung dieser Leistungen. Und bei Relayr strebt man also nicht umsonst danach, die Entwicklung der Industrie voranzutreiben und Möglichkeiten anzubieten, die trotz herausfordernder Marktbedingungen oder Krisenzeiten nachhaltigen Fortschritt ermöglichen. „Diese Auszeichnung motiviert uns weiterhin, im engen Austausch mit Industrieunternehmen innovative Wege zu gehen“, kommentiert Jessica Poliner, CEO von Relayr.

OEM-Verständnis und IoT-Technik für individuelle „EaaS“-Struktur

Relayr kombiniert auch sein OEM-Fachwissen über einen optimierten Anlagenbetrieb und die Gerätewartung mit eigenem Wissen in den Bereichen IoT-Systeme und Data Science. Hinzu komme die Kenntnis über „EaaS“-Strukturen, einschließlich IoT-Financing Services (IFS). Somit bündle das IIOT-Unternehmen das gesamte Know-how und das Management von „EaaS“ in einer von einem Expertenteam kontrollierten Einheit. Dieser Ansatz und die maßgeschneiderte IoT- und Betriebsplattform erlaube schnelle Markteinführungsstrategien, um das Geschäftsmodell zu überprüfen, sowie gestaffelte Einführungen von „EaaS“, einschließlich der Partnerschaft mit der Heidelberger Druckmaschinen AG. Dabei erstellt man auch Business Cases und zeigt dadurch die betrieblichen und Wert steigernden Auswirkungen, wie es abschließend heißt. Letztlich erlaube die einzigartige Expertise von Relayr, dass Anwender Maschinen global und schnell einführen und auch skalieren könnten – einschließlich Tests von Betriebsabläufen im Vorfeld der Markteinführung.

