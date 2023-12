Zustandsüberwachung Igus macht Flanschlager smart

Teure Ausfälle von Maschinen und Fahrzeugen wegen irgendwelcher Defekte an hochbelasteten Flanschlagern könnten laut Igus bald passé sein. Hier erklären die Experten, warum ...

Igus informiert, dass man die Igubal-Flanschlager aus schmierfreiem Hochleistungs-Kunststoff jetzt auch noch mit smarten Sensoren ausgestattet hat, damit sie ihren Zustand melden können. Das zahle sich nicht nur in puncto vorausschauende Wartung aus. (Bild: Igus)

Bekannte Situation: ein Techniker blickt auf sein Smartphone und er erkennt, dass sich etwa in einem Transportband der Abführanlage für Bierflaschen ein Flanschlager der Verschleißgrenze nähert. Bestand früher die Gefahr, dass der Prozess unerkannt blieb und einen teuren Anlagenausfall verursacht, tauscht der Techniker heute das Lager ganz entspannt in einer planbaren Produktionspause aus. Wohl wissend, dass auch die Hunderte von anderen Lager mit ihm kommunizieren. Dieses Szenario ist laut Igus aber längst keine Science Fiction mehr. Denn die neue Generation der Igubal-Gelenklager ist jetzt mit Predictive Maintenance-System ausgestattet. Es handelt sich dabei um die nächste Generation von schmierfreien 2- und 4-Loch-Flanschlagern aus Hochleistungs-Kunststoff. Sie sind nämlich mit Miniaturfunksensoren ausgestattet, die Condition Monitoring und Predictive Maintenance erleichern, wie man erfährt.

Flanschlager funken ihre Befindlichkeit

Und so funktionieren die neuartigen Industrie-4.0-Lager: Igus integriert einen Abriebsensor in die Kugelkalotte aus Kunststoff. Es handelt sich um eine dünne Platine, die in der Nähe der Lauffläche des Lagers sitzt. Auch eine Batterie für die Stromversorgung ohne Kabel ist dabei. Somit könne sich das Lager für den sphärischen Ausgleich weiterhin frei bewegen. Mit zunehmendem Verschleiß werden die Leiterbahnen der Platine unterbrochen. Wenn die Elektronik das Signal einer Leiterbahn verliert, registriert sie, dass der Verschleiß eine bestimmte Stufe erreicht hat, wie Igus erklärt. Der Sensor übermittelt schließlich ein digitales Signal. Und zwar über ein Long Range Netzwerk (LoRa). Das ist ein Funkstandard für das Internet of Things, der für seine Energieeffizienz bekannt ist. Empfänger ist das Schaltschrankmodul I-Cee, das die Auswertung der Daten übernimmt. Die dazugehörige Software erkennt nun, dass die Leiterbahn verschlissen ist und schließt auf den prozentualen Abrieb zurück. Im Laufe der Zeit verschleißt nun der Sensor selbst Schicht für Schicht, was parallel zur Lauffläche des Lagers geschieht. Er sendet dabei weiterhin Signale aus, die einen jeweiligen Rückschluss auf den Zustand des Lagers erlauben. Wie es um die restliche Lebensdauer bestellt ist und wann ein Wartungseinsatz fällig wird, sehen Anwender dann auf einem webbasierten Dashboard, auf das sie von überall auf der Welt per PC, Tablet oder Smartphone Zugriff haben, wie Igus betont.

Luxemburgs Eisenbahn ist Pilotkunde

Die neuen smarten Flanschlager befinden sich aber noch in der Prototypenphase, wie Igus anmerkt. Doch einen Pilotkunden haben sie bereits überzeugt. Dabei handelt es sich um die Société National des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL). Die staatliche Eisenbahngesellschaft Luxemburgs betreibt nämlich eine 200 Meter lange Waschstraße, die täglich Züge des Nah- und Fernverkehrs reinigt. Dabei führten in der Vergangenheit Störungen der Getriebe am Waschwagen immer wieder zu kostspieligen Anlagenausfällen, wie es heißt. Der Betreiber habe sich deshalb von geschmierten Standardkugellagern verabschiedet und stattdessen die vernetzten Kugelkalotten von Igus in die UC-Lagergehäuse eingesetzt. Der Vorteil ist auch, dass die Kalotten aus Hochleistungs-Kunststoff korrosionsfrei und chemikalienbeständig sind. Sie ermöglichen, dass aufgrund von integrierten Festschmierstoffen trotz des Trockenlaufs alles reibungsarm und wartungsfrei bewegt werden kann. Die anderen Lager habe man alle paar Wochen schmieren müssen, was zeitaufwändig war. Und die Vernetzung der smarte Igus-Flanschlager setze diesen Vorteilen noch das Sahnehäubchen auf. Wegen der kontinuierlichen Zustandsüberwachung kann CFL nun Ausfälle verhindern, Wartungseinsätze optimal planen und die Lebensdauer der Polymerlager voll ausschöpfen.

(ID:49828829)