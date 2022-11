Kunststoff-3D-Drucker HZG Group investiert in Hybrid PhotoSynthesis (HPS) Technologie

Axtra 3D hat in nur neun Monaten den Kunststoff-3D-Drucker Lumia X1 entwickelt. Hauptinvestor der jetzt abgeschlossenen Serie-A-Finanzierungsrunde ist die HZG Group. Mit den eingesammelten 6,25 Millionen US-Dollar sollen Prozesse und Lieferketten für den bevorstehenden Markteintritt aufgebaut werden.

Nach Vertragsunterzeichnung der Investitionsrunde: Die Verantwortlichen und Teammitglieder der HZG-Group, Axtra3D und Midwest Prototyping vor den ersten drei Lumia X1 3D-Druckern. (Bild: Axtra3D / Riccardo Quarti)

Auf Basis der eigenen, patentierten Hybrid PhotoSynthesis (HPS) Technologie hat die 2021 von Gianni Zitelli gegründete Firma Axtra 3D den 3D-Drucker Lumia X1 entwickelt. Dieser vereint die beiden Verfahren Stereolithographie (SLA) und Digital Light Processing (DLP/LCD). In Bezug auf Geschwindigkeit, Auflösung sowie Druckfläche und Oberflächenqualität soll der Lumia X1 diese Druckverfahren im Einzelnen übertreffen.

Nun hat Axtra 3D seine Serie-A-Finanzierungsrunde über 6,25 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Lead-Investor ist die auf additive Fertigung spezialisierte HZG Group. Als strategischer Partner hat sich Midwest Prototyping an der Runde beteiligt. Mit dem neuen Kapital möchte Axtra 3D Strukturen und Prozesse schaffen, um die Produktion zu skalieren und das Produkt in Breite auf den Markt zu bringen. Mit einer gezielten Personalsuche soll auch die Team-Stärke innerhalb eines Jahres verdoppelt werden.

Bei intensiven Anwendungs-Tests mit strategischen Partnern wird der 3D-Drucker Lumia X1 in den nächsten Monaten intensiv auf jegliche Anwendungsmöglichkeit geprüft. Die Erkenntnisse sollen vor dem breiten Markteintritt in die Produktoptimierung einfließen. Großes Potential für den Lumia X1-Drucker sieht Axtra 3D in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Konsumgüterindustrie, medizinische und zahnmedizinische Versorgung sowie Automobilindustrie.

