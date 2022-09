Smarte Fabrik Teamviewer entwickelt AR-Plattform für Hyundai

Das Göppinger Unternehmen entwickelt gemeinsam mit dem Autokonzern eine Augmented-Reality-Plattform. Die Technik soll helfen, die Abläufe in der Fabrik zu digitalisieren und die Produktivität zu steigern.

Hyundai kooperiert mit Teamviewer. (Bild: Hyundai)

Der Autohersteller Hyundai Motor setzt in seinem Entwicklungszentrum für Produktionsprozesse auf Technik des Göppinger Unternehmens Teamviewer. Der OEM möchte die Augmented-Reality-Plattform (AR) in seiner Smart Factory nutzen, heißt es in einer Mitteilung. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam beispielsweise AR-fähige Produktionsprozesse, immersive digitale Erlebnisse für Mitarbeiter im Werk und KI-Unterstützung für die Automobilfabrik der Zukunft entwickeln und erproben.

Hyundai erhoffe sich eine höhere Produktivität, Präzision, Geschwindigkeit und Arbeitssicherheit, teilt Teamviewer mit. Beide Partner wollen künftig die entwickelte Smart-Factory- und AR-Technik weltweit gemeinsam vermarkten.

Über das Hyundai Motor Group Innovation Center

Das Hyundai Motor Group Innovation Center in Singapur soll neue Geschäftsmodelle für Elektrofahrzeuge entwickeln, Mobilitätspartnerschaften schließen und Mobilitätsprodukte produzieren. Außerdem soll im Innovationszentrum eine intelligente Produktionsplattform für die gesamte Gruppe entwickeln.

