KI HPE steigt in den KI-Cloud-Markt ein

Das Trainieren von KI-Modellen ist aufwendig und teuer. Hewlett Packard Enterprise will künstliche Intelligenz nun mit einem On-Demand-Cloud-Service für alle zugänglich machen.

HPE Green Lake for LLMs wird mithilfe einer multimandantenfähige Supercomputer-Cloud bereitgestellt. (Bild: ©kras99 - stock.adobe.com)

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat den Start einer neuen KI-Cloud für große Sprachmodelle angekündigt. Laut einer Mitteilung können Unternehmen jeder Größe damit KI trainieren, optimieren und einsetzen. Das Angebot ist ab sofort in Nordamerika verfügbar. Europa soll Anfang 2024 folgen.

Die KI-Cloud wird von HPE unter dem Namen Green Lake for Large Language Models (LLMs) zusammen mit dem deutschen KI-Unternehmen Aleph Alpha bereitgestellt. Geplant sind Angebote für Klimamodellierung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Fertigung und Transport.

Entwicklung präziserer KI-Modelle

Laut dem Unternehmen läuft die Cloud auf einer KI-nativen Architektur, die speziell für die Ausführung einer großen KI-Trainings- und Simulations-Umgebung entwickelt wurde. Sie unterstütze KI- und HPC-Aufgaben auf Hunderten oder Tausenden von CPUs oder GPUs gleichzeitig. Das sei effektiver, zuverlässiger und effizienter für das KI-Training und erlaube die Entwicklung präziserer KI-Modelle.

HPE Green Lake for LLMs beinhaltet außerdem den Zugang zu Luminous, einem vortrainierten großen Sprachmodell von Aleph Alpha, das in mehreren Sprachen angeboten wird. Es kann für geschäftskritische Abläufe, beispielsweise in Banken, Krankenhäusern oder Anwaltskanzleien eingesetzt werden.

