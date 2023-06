Multi Jet Fusion HP bietet neue Automatisierungslösungen für den 3D-Druck

HP hat im Rahmen der Rapid+TCT zwei neue Automatisierungslösungen für sein Multi-Jet-Fusion-Verfahren angekündigt. Sie sollen in der hochvolumigen 3D-Druck-Produktion Arbeitsabläufe vereinfachen und Kosten senken.

HP arbeitet eng mit seinem langjährigen Partner Siemens an einer Proof-of-Concept-Demonstration für die Workflow-Automatisierung in der 3D-Fertigung. Das Konzept umfasst zwei neue Automatisierungsprodukte von HP, die mit Siemens-Automatisierungshardware und Industriesoftware integriert werden. (Bild: HP)

Mit zunehmender Produktionsgröße und -vielfalt wächst die Komplexität von 3D Workflows. Um diese Arbeitsabläufe zu vereinfachen, die Produktivität und Qualität zu verbessern sowie die Kosten zu senken, bietet HP jetzt zwei neue Automatisierungslösungen für seine Multi-Jet-Fusion-Kunden an: die HP Jet Fusion 3D Powder Handling Automation Solution und die HP Jet Fusion 3D Automation Accessory.

Wie HP mitteilt, ist die automatische Pulverhandlinglösung ein pneumatisch angeschlossenes und in sich geschlossenes Materialverarbeitungssystem. Es soll den Arbeitsaufwand minimieren und für einen saubereren, effizienteren Materialfluss sowie für die Qualitätskontrolle und betriebliche Rückverfolgbarkeit sorgen. Die Automation Accessory wurde für Kunden mit hohen Produktionsanforderungen entwickelt und soll den automatischen Austausch der Druckeinheit für zwei aufeinanderfolgende Drucke ohne manuelle Unterstützung ermöglichen. Dies reduziere Leerlaufzeiten zwischen Druckaufträgen und verringere den Bedarf an manueller Arbeit in der Nacht oder an Wochenenden. Dazu ist Accesory für die automatisierte Integration in Werkskonfigurationen mit autonomen mobilen Robotern (AMRs) ausgelegt, heißt es.

