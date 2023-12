XR-Streaming Hololight sichert sich weitere Millionen für XR-Entwicklung

Hololight, ein führender Spezialist für industrielle AR- und VR-Systeme, hat erfolgreich eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 11,4 Millionen Euro abgeschlossen.

XR-Anwendungen, also der Mix aus Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR), gehören zu den Spezialitäten von Hololight aus Innsbruck. Dabei ist man so erfolgreich, dass man sich nun eine weitere Finanzspritze in Höhe von 11,4 Millionen Euro sichern konnte. (Bild: Hololight)

Hololight aus Innsbruck wurde 2015 gegründet und leiste seither Pionierarbeit im Bereich AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality) – den Mix daraus nennt man XR (Extended Reality). Auf die, wie es heißt, branchenerprobte Enterprise-Streaming-Plattform setzen bereits 150 renommierten Kunden, darunter BMW, Nokia und Amazon Web Services. Nun ist die Zukunft des XR-Streamings gesichert. Denn angeführt vom europäischen Wachstumsinvestor Flatz Hoffmann und den bestehenden Investoren Bayern Kapital (über den Wachstumsfonds Bayern 2), Enbw New Ventures und Future Energy Ventures erhöht sich die Gesamtinvestitionssumme des Unternehmens mit den neuen 11,4 Millionen damit auf circa 25 Millionen Euro. Mit dem neugewonnenem Kapital möchte das Unternehmen seine XR-Streaming-Plattform Hololight Hub weiterentwickeln.

Das Hololight-Management von links: Luis Bollinger, CMO & Co-Founder, Alexander Werlberger, CTO & Co-Founder, Helmut Gulde, Chief Corporate Development Officer, Isabella Doppler, CFO, Philip Brugger, Chief Revenue Officer, Florian Haspinger, CEO & Co-Founder, Susanne Haspinger, COO & Co-Founder. (Bild: Hololight)

Jede XR-App über Hololight Hub streamen

Hololight Hub ermöglicht die globale Verfügbarkeit und einfache Bereitstellung von XR-Anwendungen. Unternehmen nutzten das, um ihre industriellen Prozesse in der Produktentwicklung, Fertigung, Schulung oder im Service zu verbessern. Unternehmen werden damit beim Aufbau zukunftssicherer XR-Infrastrukturen unterstützt. Auch werden neue Formen der Zusammenarbeit und digitaler Arbeitsabläufe in 3D gefördert. Insbesondere im Hinblick auf Datenmanagement, Verarbeitung und Sicherheitsaspekte lege Hololight dabei den Fokus. Mit der neuen Investition will Hololight die XR-Streaming-Plattform weiterentwickeln und so zusätzliche Kunden in den wichtigsten Branchen wie dem Automobilsektor, der Luft- und Raumfahrt, dem Maschinenbau hinzugewinnen. Das Ziel ist es, jede XR-App über das Hololight Hub zu streamen. Damit sollen für Unternehmen die Hürden fallen, immersive Technologien zu nutzen. Die Vorteile seien eine verbesserte Datensicherheit und Infrastrukturflexibilität sowie orginalgetreue XR-Erlebnisse. Nicht zu vergessen sei die globale Verfügbarkeit, denn Hololight ist vor gar nicht langer Zeit in die USA expandiert. Die neue Niederlassung befindet sich im Technologiezentrum Triangle in Durham in North Carolina.

