KI-Einsatz Hidden Champions zurückhaltend bei künstlicher Intelligenz

Beim Einsatz künstlicher Intelligenz machen aktuell noch immer vor allem die Konzerne von sich reden. Wie steht es aber um die KI-Nutzung bei einer anderen wichtigen Gruppe der deutschen Industrielandschaft – den sogenannten Hidden Champions?

Wie viele Hidden Champions in Deutschland nutzen bereits KI? (Bild: frei lizenziert / Pixabay

Das Jahr 2023 gilt schon jetzt als wegweisend für den breiten Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das gilt auch für die Industrie. Doch wie weit ist die Nutzung jenseits prestigeträchtiger Projekte der Konzernwelt vorangeschritten?

Das IFM Bonn untersuchte konkret den KI-Einsatz bei Deutschlands Hidden Champions. Dabei kam das Institut für Mittelstandsforschung zu dem Ergebnis, dass diese mit 18,8 Prozent häufiger als andere Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe (8,9 Prozent) Anwendungen und Verfahren der künstlichen Intelligenz nutzen. Doch auch hier scheint Luft nach oben zu sein, wie die Befragung unter entsprechenden Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten ergab.

Vernetzung und KI-Nutzung korrelieren

Die Studienergebnisse legen nahe, dass die Wahrscheinlichkeit der KI-Nutzung in diesen Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen steigt. Demnach setzten vor allem diejenigen Unternehmen auf künstliche Intelligenz, in denen es eine Digitalisierungsstrategie gibt, die Abteilungen miteinander vernetzt sind und die eigenes IT-Personal beschäftigen.

Dennoch scheinen auch hier die Unternehmensleitungen eine strenge Kosten-Nutzen-Analyse voranzustellen. So habe sich gut jeder zwölfte Hidden Champion und jeder sechste Nicht-Hidden-Champion trotz vollständiger abteilungsübergreifender Vernetzung, was als zentrale technische Voraussetzung gilt, nicht oder noch nicht für den Einsatz von KI-Verfahren entschieden. Die IFM-Wissenschaftlerin Dr. Susanne Schlepphorst räumt zwar ein, dass die Befragung im Sommer 2021 und somit vor dem aktuellen KI-Boom stattfand, betont aber gleichzeitig: „Aktuelle Erhebungen deuten darauf hin, dass sich zwischenzeitlich kaum etwas an den Befunden geändert hat.“

Das Chartbook „Wie Hidden Champions im Verarbeitenden Gewerbe Künstliche Intelligenz nutzen“ ist auf der Homepage des Instituts für Mittelstandsforschung abrufbar.

