Akquisition Hexagon schließt Übernahme von CADS Additive ab

Hexagon, Anbieter von Digital-Reality-Lösungen, erweitert seine Lösungen für die additive Fertigung durch die Akquisition von CADS Additive. Dessen Spezialsoftware unterstützt bei der Vorbereitung von Designs für die additive Fertigung von Metallen.

Die Software von CADS Additive führt den Anwender durch die Montagevorbereitung und hilft dabei, Designdateien in Druckanweisungen umzuwandeln und die Produktivität in der Produktion zu steigern. (Bild: Hexagon)

CADS Additive vereinfacht den 3D-Druck-Prozess auf Pulverbett-Schmelzmaschinen. Seine AM- Software führt den Anwender durch die Montagevorbereitung und hilft dabei, Designdateien in Druckanweisungen umzuwandeln und die Produktivität in der Produktion zu steigern. Nun wird das Unternehmen in die Hexagon Manufacturing Intelligence Division eingegliedert.

CADS Additive ist bereits seit 2021 Partner von Hexagon. Wie Hexagon mitteilt, wurden die Funktionen zur Montagevorbereitung und Erstellung von Stützstrukturen in Hexagons Prozesssimulationssoftware Simufact Additive integriert. Gemeinsame Entwicklungen sollen die Workflows weiter verbessern, sodass Anwender die Ausrichtung und Stützstruktur ihrer 3D-Drucke ohne Qualitätseinbußen anpassen können.

Laut Hexagon ist die AM Studio Software von CADS Additive bereits mit Hexagons Digital-Reality-Plattform Nexus verbunden. Die Software wird den AM-Workflow in Nexus vervollständigen, indem sie ihr umfangreiches Technologieportfolio für die CAD-Modellvorbereitung, die Montagevorbereitung, die simulationsbasierte Optimierung, die Qualitäts- und Produktionsintelligenz und die Automatisierung der computergestützten Fertigung (CAM) zur Endbearbeitung der Teile einsetzt.

(ID:49584441)