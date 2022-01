Jetzt offiziell bestätigt Hannover Messe wird verschoben

Wegen der sich ausbreitenden Omikron-Variante hat die Deutsche Messe die Hannover Messe auf den Sommer verschoben. Eigentlich war die weltweit wichtigste Industrieschau für Ende April geplant.

Verschoben: Die Hannover Messe findet nicht wie geplant Ende April, sondern vom 30.5. bis 2.6. statt. (Bild: Deutsche Messe)

Seit Tagen wurde bereits darüber spekuliert, jetzt ist es Gewissheit: Die Hannover Messe findet 2022 vom 30.5. bis 2.6. statt – und nicht wie gewohnt Ende April. Das teilte der Veranstalter vor wenigen Minuten in einer Pressemeldung mit.

„Wir haben im vergangenen Jahr feststellen können, dass sich während der Pandemie die Sommermonate am besten für Großveranstaltungen eignen", sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe AG. „Da wir zum heutigen Zeitpunkt nicht davon ausgehen können, dass sich die Coronalage bis April ausreichend entspannt hat, bieten wir unseren Kunden mit der frühzeitigen Terminverschiebung die größtmögliche Planungssicherheit, um ihre Innovationen auf der weltweit wichtigsten Industriemesse zu präsentieren."

Die Entscheidung sei in in enger Abstimmung mit dem Ausstellerbeirat der Hannover Messe sowie den Partnerverbänden VDMA und ZVEI gestroffen worden, so die Deutsche Messe. Bereits Mitte Dezember habe darüber nachgedacht, die Messe zu verschieben, so Onuora Ogbukagu, Leiter des Presseteams gegenüber MM Maschinenmarkt. 2021 war die Messe als digitale Veranstaltung abgehalten worden, 2020, zu Beginn der Pandemie, wurde sie komplett abgesagt.

Partnerland und Ausrichtung

Gastland in diesem Jahr ist Portugal. Die Nation plant, sich auf der Messe unter dem Motto „Portugal Makes Sense“ zu präsentieren. Wie in den Vorjahren soll es 2022 schwerpunktmäßig um die nachhaltige und digitalisierte Produktion gehen.

Aufgrund der hohen Auslastung des Messegeländes in Hannover mit zahlreichen Veranstaltungen im Frühsommer muss die Weltleitmesse der Industrie in diesem Jahr auf vier Tage verkürzt werden. In 2023 findet die Hannover Messe wieder wie gewohnt an fünf Tagen im April statt.

