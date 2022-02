Event Hannover Messe sucht Teilnehmer für Rahmenprogramm

Bei dem sogenannten Call for Papers können Unternehmen auf drei verschiedenen Bühnen ihre Lösungen, Konzepte oder Best-Practices präsentieren.

Die Hannover Messe findet in diesem Jahr vom 30. Mai bis zum 2. Juni statt. (Bild: Hannover Messe)

Die Veranstalter der Hannover Messe haben die thematischen Schwerpunkte für das Rahmenprogramm vorbestellt. Laut einer Mitteilung stehen drei Bühnen auf dem Messegelände zur Verfügung. Auf der Bühne in Halle 8 soll es um Industrie 4.0 gehen, in Halle 12 um Energy 4.0 und in Halle 2 um Tech Transfer. Die Bewerbungsfrist für den Call for Papers endet am 23. März.

Auf der Bühne für Industrie 4.0 soll es laut der Messe vorwiegend um Automatisierung und Sensorik, Cloud und Infrastruktur, Analyse und Datenmanagement, Digitale Plattformen, Robotik, IT-Sicherheit oder KI und Maschinelles Lernen sowie Kreislaufwirtschaft im Kontext der Reduzierung von CO2-Emissionen gehen. Auf der Bühne für Energy 4.0 sind die Themenschwerpunkte unter anderem der versorgungssichere Ausbau von erneuerbaren Energien und Speicherkapazitäten, die energieeffiziente und CO2 neutrale Produktion, Digitales Energiemanagement und Energiemonitoring, nachhaltige Mobilität, Elektrifizierung und Sektorkopplung sowie Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz. Auf der Tech-Transfer-Bühne sollen sich Wissenschaft, Wirtschaft und Politik austauschen können.

Die Hannover Messe findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni statt. Diesjähriges Partnerland ist Portugal. Mehr Informationen darüber, wie Sie sich oder Ihr Unternehmen für den Call to Papers anmelden können, finden Sie auf der Homepage der Hannover Messe.

(ID:48012865)