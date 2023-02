Hannover-Preview Hannover Messe 2023 zeigt Möglichkeiten zu Vernetzung und Klimaneutralität

Die Herausforderungen für die Industrie heißen Klimawandel, Energieknappheit, Lieferengpässe, Fachkräftemangel. Helfen können Technik plus Politik, wie Dr. Jochen Köckler im Rahmen der Press Preview zur Hannover Messe 2023 betont.

Die diesjährige Hannover Messe will gleich vier große Herausforderungen der Gegenwart adressieren. Wie die Messe hierfür als Plattform dienen möchte, erklärte Dr. Jochen Köckler (li) heute im Rahmen der Press Preview. (Bild: Vogel Communications Group)

"Solutions for a climate-neutral industry" heißt es dieses Jahr in Hannover. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Messe erklärte heute bei der offiziellen Vorschau auf das Messegeschehen ab dem 17. April: „CO 2 -neutrale Produktion, Künstliche Intelligenz, Wasserstoff als alternativer Energielieferant, effizientes Energiemanagement und Industrie 4.0 sind die übergreifenden Themen, die wir in der neuen Ausgabe der Hannover Messe spielen.“ Denn nur im Zusammenspiel dieser Aspekte werde es gelingen, den Wohlstand nachhaltig zu sichern und gleichzeitig den Klimaschutz voranzutreiben. Die Messe rechnet mit rund 4.000 Unternehmen. Dieser Vertreter aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft sollen bis zum 21. April ihre Ideen für die nachhaltige Produktion und Energieversorgung der Zukunft in Hannover präsentieren.

Industrie 4.0 und Manufacturing X

Aussteller aus dem Bereich Digital Ecosystems werden auch im physischen Sinne eine zentrale Rolle auf der Hannover Messe 2023 spielen. (Bild: Vogel Communications Group)

Damit das volle Potenzial von Industrie 4.0 erschlossen werden kann, braucht es Daten. Und zwar viele Daten, auf die alle am Wertschöpfungsprozess beteiligten Unternehmen zugreifen können. Köckler spricht davon, dass "Daten in den Mittelpunkt" müssen und meint damit nicht zuletzt auch das Thema Datensouveränität. Ein neues zusammenhängendes Datenökosystem soll hier ansetzen. Es nennt sich Manufacturing X und wurde vergangenen September vorgestellt. Vorangetrieben wird diese Vision, wie es heißt, von einer souveränen und sicheren Datenplattform unter anderem von den Wirtschaftsverbänden BDI, VDMA und ZVEI. Im engen Schulterschluss mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz werden in Hannover die ersten Schritte zur Umsetzung von Manufacturing X vorgestellt.

Eng damit verbunden ist das Thema der industriellen Vernetzung Und so wird unter anderem die 5G-Arena ein Bestandteil des Zentrums des Messegeländes sein. Hier versammmeln sich die Aussteller zum Themenkomplex Digital Ecosystems.

Taugt generative KI auch für die Industrie?

Neben der Optimierung von Prozessen setzt die produzierende Industrie zunehmend auf Künstliche Intelligenz in der Simulation und in der Produktentwicklung. Auch die sogenannte generative KI wird den Weg in die Industrie finden. Systeme wie Chat GPT oder Dall-E können heute schon beim Texten, Programmieren und Designen unterstützen. In Zukunft sei durchaus denkbar, dass eine KI eine Maschine entwirft und der Mensch dann überprüft, welche Anpassungen für einen Realbetrieb notwendig seien. Das spart Zeit und bietet angesichts des vorherrschenden Fachkräftemangels erhebliches Potenzial. Zum Thema KI will die Messe deshalb ein umfassendes Angebot an Besucherführungen, Foren und Präsentationen von KI-Tools und Use Cases der Aussteller bieten.

Sehen, wie Energieströme fließen

Im Zusammenspiel von Software und Maschinen entstehen erhebliche Energieeinsparpotenziale. Lösungen für das Smart Energy Monitoring sollen dabei helfen, den Energieverbrauch auf Maschinenebene zu ermitteln, zu optimieren und damit den CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren. Denn viel versteckter Verbrauch sei den meisten Industrieanwendern bis heute kaum bewusst. Ungeregelte Motoren in Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren oder Maschinen gehörten in vielen Fabriken noch zum Alltag. Ohne intelligente Steuerungstechnik und das Zusammenspiel von Elektrotechnik und IT seien Effizienzsteigerungen bei der Energie aber kaum umsetzbar.

Nachwuchsinitiative Your Future

Mit der Nachwuchsinitiative Your Future hat die Hannover Messe mit Partnern ein neues Konzept entwickelt, das sich in erster Linie an Abschlussklassen, Studenten und Young Professionals richtet. Ihnen bietet man im April eine zentrale Diskussionsplattform sowie geführte Touren zu interessierten Ausstellern.

Karrierekongress Womenpower

Der Karrierekongress Womenpower gelte als eine der erfolgreichsten Netzwerk- und Diskussionsveranstaltungen für Frauen, wenn es um Diversität, Karriereförderung, Nachhaltigkeit und neue Arbeitswelten geht. Deshalb wird es ihn auch diesmal wieder geben. Der Kongress richtet sich in erster Linie an Teilnehmerinnen aus dem MINT-Bereich. In diesem Jahr lautet das Motto 'Celebrate Diversity'.

Neben dem Programm aus Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops bietet Womenpower Unternehmen, Verbänden, Netzwerken, Organisationen und Trainingsspezialisten die Möglichkeit, in der begleitenden Ausstellung über Karriereperspektiven, Studien, Coaching- und Mentoring-Angebote sowie weitere arbeitspolitische Themen und Trends zu informieren.

Indonesien ist das Partnerland 2023

Mit Indonesien präsentiert sich die größte Wirtschaftsmacht in der ASEAN-Region als Partnerland der Hannover Messe 2023. Das Motto lautet: Making Indonesia 4.0. Bis 2030 möchte Indonesien nämlich eine der zehn größten Volkswirtschaften der Welt sein - und dabei spielt die digitale Transformation der Industri eine wichtige Rolle. Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung soll bis dahin außerdem 51,6 Prozent am Gesamtzubau ausmachen. Auf der Messe will sich das aufstrebende Land als zuverlässiger Partner für Unternehmen rund um den Globus präsentieren.

