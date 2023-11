Schneller rechnen Hailo-Prozessoren pushen Systeme von Schneider Electric

Schneider Electric plant, die hochleistungsfähigen KI-Beschleuniger des israelischen Herstellers Hailo künftig in seine industriellen Automatisierungssysteme zu implementieren. Hier mehr dazu ...

Schneider Electric setzt jetzt auf die Integration von KI-Prozessoren des israelischen Herstellers Hailo. Lesen Sie hier, welche Vorteile man sich für verschiedene Anwendungszenarien davon verspricht. (Bild: Schneider Electric)

Im Rahmen der Kooperation mit Hailo setzt Schneider Electric, wie es heißt, auf die Prozessoren der Hailo-8-Serie, denn sie haben eine Rechenleistung von 26 Teraoperationen pro Sekunde (Tops). Diese Performance unterstütze die Weiterentwicklung von Tools für das Machine Learning der Zukunft. Auch äußerst präzise Echtzeit-Datenanalysen im Edge-Bereich würden die Prozessoren ermöglichen. Durch die nahtlose Integration der Hailo-8-KI-Prozessoren in die industriellen Automatisierungssysteme will Schneider Electric in die Lage kommen, Produktionsumgebungen flexibler und leistungsfähiger zu machen, wie man weiter erfährt. So ließe sich etwa die Objekterkennung für Pick-&-Place-Aufgaben im Vergleich zu herkömmlichen Methoden (CPU) mit bis zu 6-facher Geschwindigkeit durchführen. Und im Rahmen von Anwendungen für das Qualitätsmanagement erreiche das Hailo-8-System sogar 20-mal schnellere Durchsatzzeiten als klassische Prozessoren. Aufgrund einer verbesserten Ertragsoptimierung lassen sich so beispielsweise Ausschussquoten um etwa 15 Prozent reduzieren, wie die Protagonisten sagen.

Demonstratoranlage zerlegt gezielt alte Elektrogeräte

Die ersten Erfolge der Zusammenarbeit waren vor Kurzem am Schneider-Electric-Stand auf der SPS in Nürnberg zu sehen. Die dort gezeigte Demoinstallation baute Halbleiter selbstständig aus alten Elektrogeräten aus, um sie so für eine Wiederverwendung nutzbar zu machen. Die Basis des Systems ist eine KI-basierte Bilderkennung, die es den Robotiksystemen von Schneider Electric ermöglicht, die Lage der Halbleiter auf der Platine zu bestimmen und den Zustand der Chips zu bewerten.

Die patentierte Siliziumarchitektur von Hailo erlaubt eine effiziente, leistungsstarke KI-Verarbeitung bei niedrigem Stromverbrauch, geringer Größe und niedrigen Kosten, heißt es weiter. Die Produkte des Unternehmens bringen, wie gesagt, eine extreme Rechenleistung direkt in Fertigungsprozesse ein und bieten dabei ähnliche Beschleunigerleistungen wie GPU-gestützte Verfahren. Zu den Zielmärkten des 2017 gegründeten Unternehmens gehören außer der Fertigungsindustrie auch Branchen wie die Automobilindustrie, die Sicherheitstechnik und der Einzelhandel.

