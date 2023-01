Erfolgreich zurück Gutes Restart-Ergebnis der SPS in Nürnberg

Die SPS 2022, die nach der Coronakrise im November in Nürnberg live stattfand, hat ihren Wert als Automatisierungsleitmesse vollauf bestätigt, heißt es. Hier Details.

Letztes Jahr im November fand nach coronabedingter Zwangspause zum ersten Mal wieder eine SPS in Nürnberg statt. Wie der Veranstalter Mesago jetzt verkünden darf, ist der Restart der Automatisierungsleitmesse sehr gut geglückt. Hier mehr dazu ... (Bild: Mesago Messse Frankfurt)

Die Erwartungen an ein informatives, innovatives und praxisnahes Branchenevent wurden laut Besucher- und Ausstellerumfrage erfüllt, wie der SPS-Veranstalter Mesago Messe Frankfurt rückblickend feststellt. Genau 999 Aussteller nutzten die Gelegenheit, neue Kundenkontakte zu knüpfen respektive bestehende Geschäftsbeziehungen mit den Besuchern zu intensivieren. Die Besucherbefragung belege zudem, dass die richtigen Ansprechpartner für Aussteller vor Ort waren. Denn 78 Prozent der Befragten sind an den Beschaffungsentscheidungen ihres Unternehmens beteiligt.

Mit über 4.000 Forenbesuchern – physisch und digital – konnte das Vortragsprogramm mit 120 spannenden Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen und Produktpräsentationen inhaltlich überzeugen. Nach Aussage einiger Aussteller, wie zum Beispiel Captron Electronic, ist und bleibt die SPS eine der führenden Leitmessen der Automatisierungsbrache – wenn nicht sogar darüber hinaus.

Reisehindernisse trübten die Internationalität kaum

Trotz teilweise weiter bestehender Reiserestriktionen nahmen Unternehmen aus insgesamt 38 Ländern an der SPS 2022 teil, heißt es weiter. Rund 29 Prozent der Aussteller kamen demnach aus dem Ausland. Nach Deutschland sind die Top-5-Ausstellernationen Italien, die USA, die Schweiz, Österreich und die Niederlande. Der Anteil internationaler Besucher stieg im Vergleich zu 2019 (26 Prozent) an auf 29 Prozent, was unter anderem auf eine zunehmende Teilnahme aus den USA zurückzuführen ist, wie die Mesago erklärt.

Das sagen die Fachbesucher der SPS

Das Fachpublikum vor Ort hätten der umfassende Marktüberblick und die vielen Produktneuheiten der Aussteller überzeugt. Ein Entscheider der Reifenhäuser GmbH & Co. KG, der als Besucher anwesend war, kommentierte: „Die SPS ist für jeden Maschinenbauer eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich Automatisierung, Steuerung und Antriebstechnik. Hier hat man alle relevanten Aussteller gebündelt finden!“

Wie zufrieden die Messebesucher waren, spiegelt sich in den Ergebnissen der Besucherbefragung wider. Denn 95 Prozent planen die Messe wieder zu besuchen. Rund 91 Prozent bewerten die Veranstaltung für ihr Unternehmen als wichtig oder sehr wichtig, ebenso viele würden die SPS an ihre Kollegen und Kunden weiterempfehlen.

Ein Wiedersehen ist auch bereits geplant, denn die kommende SPS findet vom 14. bis 16. November wieder 2023 in Nürnberg statt.

