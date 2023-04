IUX-Award Gute UX ist kein Zufall: Machen Sie Ihre Leistung sichtbar!

Im Rahmen des Events Future of Industrial Usability verleiht der MM MaschinenMarkt in diesem Jahr zum ersten Mal den IUX-Award für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Usability und User Experience. Die Bewerbung ist ab sofort möglich.

Der IUX-Award wird in diesem Jahr das erste Mal verliehen und würdigt besondere Projekte aus den Bereichen User Experience und Usability. (Bild: Vogel Communications Group)

Ein in UX-Kreisen bekannter Ausspruch legt nahe, dass man gute User Experience nicht bemerke, schlechte hingegen schon. Auch wenn man diese These zumindest diskutieren kann, ist eine Sache gesetzt: Gute UX und Usability sind von enormer Bedeutung für die Akzeptanz und den Erfolg jedes Produkts und jeder Dienstleistung.

Um den kreativen Köpfen und den ihnen entspringenden großartigen Ideen Anerkennung zu zollen und gleichzeitig das Bewusstsein für die Relevanz des Themenfelds weiter zu stärken, verleiht der MM MaschinenMarkt in diesem Jahr erstmalig den IUX-Award. Den passenden inhaltlichen Rahmen bildet das ebenfalls noch junge Event Future of Industrial Usability, das am 23./24. Oktober 2023 zum zweiten Mal in Würzburg stattfinden wird.

Innovative UX- und Usability-Projekte werden ausgezeichnet

Die Zahl der innovativen Projekte und hieraus entstehender Produkte beziehungsweise Dienstleistungen ist immens. Tagtäglich zerbrechen sich verschiedene UX-Professionals den Kopf darüber, wie sie das Nutzungserlebnis und die Gebrauchstauglichkeit von Angeboten verbessern können. Sie forschen, testen, entwickeln und verproben und haben dabei stets die Bedürfnisse der Zielgruppe im Blick – und wie sie angrenzende Unternehmensbereiche wie Konstruktion und Entwicklung oder Marketing und Vertrieb bei ihrer Arbeit noch besser unterstützen können.

Das hat Anerkennung verdient und der IUX-Award soll dem Ausdruck verleihen. Sie haben ein Projekt umgesetzt, auf das Sie stolz sind? Dann belohnen Sie sich, Ihre Teams und Ihr ganzes Unternehmen, indem Sie sich bis zum 30. Juni 2023 kostenfrei bewerben.

Weitere Informationen zum Award und zum Event selbst finden Sie unter https://www.future-of-industrial-usability.de/iux-award. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Future of Industrial Usability - Conference & Expo

