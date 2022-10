AM-Cluster Gründung eines bayrischen AM-Clusters vereinbart

Auf der AMTC (Advanced Manufacturing Technology Conference) Mitte Oktober haben sich Vertreter der Unternehmen Audi, EOS, GE Additive, Linde, MTU Aero Engines, Oerlikon und Siemens sowie der TUM haben darauf verständigt, ein „Bavarian AMCluster“ (BAMC) zu gründen.

Das „Bavarian AM Cluster“ (BAMC) soll im kommenden Frühjahr als gemeinnütziger Verein gegründet werden. (Bild: Oerlikon Surface Solutions)

Das Memorandum of Understanding soll dem Zweck einer staatlich geförderten, engen konsortialen Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen Audi, EOS, GE Additive, Linde, MTU Aero Engines, Oerlikon und Siemens und der TU München dienen, um technische und wirtschaftliche Hürden auf dem Weg zur Industrialisierung der additiven Fertigung zu meistern. Das BAMC soll im kommenden Frühjahr als gemeinnütziger Verein gegründet werden.

Wie Oerlikon mitteilt, wollen die Mitglieder des Clusters Forschungsschwerpunkte und -projekte beschließen, die gemeinsam oder im Rahmen von Forschungsaufträgen mit der TUM umgesetzt werden. Neben der Initiierung neuer integrativer Forschungs- und Entwicklungsansätze sollen dabei auch Partnerschaften mit weiteren Wirtschaftsunternehmen und akademischen Partnern angestrebt, innovative Ausbildungs- und Fortbildungskonzepte entwickelt und Leuchtturmprojekte zur Demonstration des Nutzens der Additiven Fertigung angestoßen werden.

Einzigartig an dieser Kooperation ist die unmittelbare Nähe aller Partner und Institutionen zueinander, denn die Räume des Vereins werden sich am Campus Garching im selben Gebäude befinden, wie die der relevanten Lehrstühle der TUM sowie die des TUM-Oerlikon AM Institut. Neben dem Kongressformat AMTC und dem im Februar zwischen Oerlikon und der TUM gegründeten AM Institut ist das Cluster die dritte Initiative, die Oerlikon für die gemeinschaftliche Zusammenarbeit zur Industrialisierung von AM vorangetrieben hat.

