Studie Großteil der deutschen Unternehmen nutzen die Cloud

Unternehmen stehen spätestens seit der Corona-Pandemie unter einem großen Digitalisierungsdruck. Wichtige Schritte wurden bereits unternommen.

IDC hat im Februar 2023 in Deutschland branchenübergreifend IT-Verantwortliche und Fachentscheider aus 200 Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern über die Nutzung der Cloud befragt. (Bild: frei lizenziert / Pixabay

Unternehmen und Organisationen in Deutschland haben die technologische Voraussetzung für die digitale Transformation geschafft. Laut einer Mitteilung der International Data Corporation IDC nutzen 82 Prozent der deutschen Unternehmen mittlerweile eine Cloud. Dies ging aus einer Studie hervor.

Allerdings sei der Umfang der Nutzung noch sehr unterschiedlich. Demnach nutzen 38 Prozent die Cloud für mehr als zwei Workloads. Für automatisierte und integrierte Prozesse müssten die Unternehmen weitere Workloads in der Cloud betreiben, so die IDC. 33 Prozent der Befragten schätzen am Einsatz der Cloud die Unterstützung der umfassenden Digitalisierung aller Geschäftsprozesse, 32 Prozent schätzen eine höhere Produktivität und 22 Prozent die genauere Datenanalyse.

Keine Alternative zur Cloud

Als Herausforderung für die Cloud-Einführung nennen 27 Prozent der Befragten den Fachkräftemangel und fehlende Weiterbildung. 25 Prozent haben die hohe Komplexität bei Vorschriften und Governance, 23 Prozent Bedenken bei der Sicherheit und 22 Prozent eine unzureichende Verknüpfung mit Business-KPI angegeben.

Zur Cloud gibt es laut der IDC keine Alternative. Die Nutzung von Cloud Services, Cloud-Technologie auf Basis einer Cloud-Architektur seien für eine erfolgreiche digitale Transformation unumgänglich. Ohne eine umfassende Automatisierung ihrer Abläufe laufen aus Sicht von IDC viele Organisationen Gefahr, Geschwindigkeit und Innovationskraft einzubüßen und in eine Kostenspirale zu geraten. Entscheider müssten regelmäßig in Experten und Weiterbildung investieren, um nicht abgehängt zu werden.

