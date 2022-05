Was ist das WAAM-Verfahren?

Das Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) nutzt das Lichtbogenschweißen zum schichtweisen Aufbau des Bauteils. Hierbei wird ein Metalldraht mithilfe eines Schweißbrenners an der richtigen Stelle verschmolzen und formt so das gewünschte Rohteil. Durch die drehbare Bauplattform erfolgt der Materialaufbau 5-achsig. Komplexe Strukturen oder Hohlräume können so gefertigt werden. Das fertig aufgebaute Bauteil wird anschließend durch CNC-Fräsen fertig bearbeitet.

Verfahrensvorteile: