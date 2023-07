Zukunftstechnologie Globale Allianz für künstliche Intelligenz in Industrie und Fertigung gegründet

Das neue Bündnis soll Standards festlegen und sicherstellen, dass niemand den technologischen Fortschritt verpasst.

AIM Global will bei der Gestaltung der KI-Landschaft an vorderster Front mitwirken. (Bild: Unido)

Auf der sechsten World Artificial Intelligence Conference (WAIC) haben unter der Leitung der United Nations Industrial Development Organization (Unido) mehrere Partner die Global Alliance on Artificial Intelligence for Industry and Manufacturing (AIM Global) gegründet. Laut einer Mitteilung will das Bündnis öffentliche und private Partner zusammenbringen, um den Einsatz und die Innovation von KI in Industrie und Fertigung zu fördern.

Die Partner wollen sich dabei auf vier Kernthemen konzentrieren. So soll die Forschung und Entwicklung von KI-Technologien speziell für die Industrie und die Fertigung gefördert werden. Dafür sollen ethische Richtlinien entwickelt werden, die ökologische und gesellschaftliche Kriterien beinhalten. Die Allianz will außerdem Regierungen und internationalen Organisationen politische Empfehlungen für den Einsatz von KI in Industrie und Fertigung geben. Damit soll die Entwicklung nationaler KI-Strategien vorangetrieben werden. Auch die Übernahme von Best Practices für den Einsatz von KI in der Industrie und Fertigung soll gefördert werden.

Mit diesen vier Punkten will die Allianz sicherstellen, dass die Fortschritte im Bereich der KI sicher, ethisch vertretbar, nachhaltig und integrativ sind. Dabei sollen ausdrücklich auch KMU berücksichtigt und auf deren Bedürfnisse und Herausforderungen eingegangen werden. Das Unternehmen Huawei hat angekündigt, AIM Global mit Fallstudien zur industriellen KI-Implementierung zu unterstützen.

