Digitale Fabrik German Edge Cloud und Intranav kooperieren

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen Track-and-Trace-Anwendungen für bewegliche Objekte sowie Produkte für intelligent gesteuerte Fertigungslinien und Smart Analytics Services entwickeln.

Andreas Radix (links), CEO der Intranav GmbH, und Dieter Meuser, CEO Cloud und Industrial Solutions bei German Edge Cloud, erklären ihre Kooperation. (Bild: German Edge Cloud GmbH & Co. KG)

Mit den neuen Entwicklungen sollen Anwender bewegliche Objekte in Echtzeit in ihrer Fertigung lokalisieren können, heißt es in einer Mitteilung der beiden Partner. Dazu sollen auch Anwendungsszenarien mit komplexen Faktoren wie sich verändernde Umgebungen oder Störeinflüsse durch Metall gehören. Dies solle die Möglichkeit eröffnen, Abläufe zu optimieren, so die Partner.

Manuelle Prozesse automatisieren

„Nur mit transparenten Echtzeitdaten aller beweglichen Objekte von Fahrzeugen über Material bis hin zu Werkzeugen können Unternehmen Optimierungen entlang der Prozesse vornehmen und Qualität sicherstellen“, sagt Ersan Günes, CTO der Intranav GmbH. Die Ortungsanwendungen basieren laut den Unternehmen auf einem „Real-Time Location Data“-Technologie-Stack (RTLS). Dieser werde mit Prozess-Virtualisierung und mit digitalen Workflows kombiniert, wodurch manuelle Prozesse in der Fertigung automatisiert werden sollen.

Auf Basis der Real-Time-Location-Daten sollen Applikationen Transaktionssteuerung, Datensammlung oder Analyse in Echtzeit vornehmen können. Ein Kreislauf zwischen Analytics, Alerts und Live-Dashboarding generiert aus den Daten Erkenntnisse und Optimierungen, so die beiden Unternehmen. „Die Prozessierung der Daten findet auf der Oncite möglichst nah am Entstehungsort statt. So lassen sich große Mengen an Daten mit minimalen Latenzzeiten lokal verarbeiten und die Ergebnisse ohne Zeitverzug zurückmelden.", sagt Dieter Meuser, CEO Cloud & Industrial Solutions bei German Edge Cloud. Bei Oncite handelt es sich um eine Industrial Edge Appliance für die Verarbeitung, Visualisierung und Bereitstellung von Produktionsdaten.

Über German Edge Cloud und Intranav

Bei German Edge Cloud handelt es sich um ein Unternehmen der Friedhelm Loh Group. Es ist auf Edge- und Cloud-Lösungen spezialisiert. Intranav ist ein deutscher Real-Time-Location- und Sensor-Daten-Service-Anbieter für industrielle Plattformen. Kunden und Partner von Intranav sind etwa BMW, Lufthansa, Wacker Neuson, Festo, SAP, Wirepas und neuerdings German Edge Cloud.

