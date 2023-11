Künstliche Intelligenz Rockwell Automation und Microsoft erweitern ihre Partnerschaft

Generative KI hat 2023 einen großen Sprung nach vorn gemacht. Auch Automatisierer suchen seitdem nach Wegen, von der neuen Technologie zu profitieren.

Rockwell Automation und Microsoft wollen gemeinsam den Einsatz generativer KI in der Automatisierung von Industrieprozessen vorantreiben. (Bild: Pixelate Photography/Rockwell Automation)

Rockwell Automation und Microsoft haben die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit angekündigt. Laut einer Mitteilung wollen die Unternehmen nun gemeinsam Design und Entwicklung der industriellen Automatisierung durch generative künstliche Intelligenz (KI) beschleunigen. So sollen etwa Produkteinführungszeiten für Entwickler von Automatisierungssystemen verkürzt werden.

In einem ersten Schritt soll daher der Azure Open AI Service von Microsoft in das Factory Talk Design Studio eingebunden werden. Dies unterstütze etwa Ingenieure bei der Code-Generierung mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache. Die Partner wollen dadurch Routineaufgaben automatisieren und die Designeffizienz verbessern. Zusätzlich sollen die Anwender so umfangreichen Informationssammlungen und relevante Hilfestellung zur Weiterbildung von Entwicklern bekommen.

In Zukunft wollen die beiden Unternehmen nach Wegen suchen, um Innovationen im industriellen Metaversum voranzutreiben. Einen Ausblick auf die zukünftige Zusammenarbeit soll es auf der Hausmesse von Rockwell Automation vom 6. bis 9. November in Boston geben.

(ID:49768376)