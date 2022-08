Interoperabilität Gebhardt und Dunkermotoren erhalten Implementation Award

Gemeinsam haben die beiden Unternehmen eine Architektur aufgesetzt, um ihre Systeme zu verbessern. Dafür wurden sie von der Open Industry 4.0 Alliance ausgezeichnet.

Hochverfügbare Lager sind eine der Schlüsselkomponenten in der Industry 4.0. Dabei sind die kritischen Komponenten in einem Lager die Einheiten, die das Lager automatisiert bedienen. Hier greift der Ansatz von Gebhardt und Dunkermotoren. (Bild: photon_photo - stock.adobe.com )

Die Open Industry 4.0 Alliance hat den „Implementation Award 2022“ an Gebhardt Intralogistics Group und Dunkermotoren verliehen. Laut einer Mitteilung hat sich die Jury aufgrund des aktuellen Integrationsprojekts nach Best Practices der Allianz am Standort Sinsheim von Gebhardt für die beiden Unternehmen entschieden.

Gebhardt und Dunkermotoren haben die unternehmensübergreifende und standardisierte Architektur der Allianz in einem Lager implementiert. Dafür haben die Unternehmen lediglich drei Monate gebraucht. Ziel war es, den Zustand von Komponenten der Dunkermotoren in Shuttles von Gebhardt zu überprüfen und im Fall von Anomalien das frühzeitige Eingreifen zu ermöglichen.

„Es ging uns um eine Allianz-konforme Integration entsprechend der Asset Administration Shell, die vor allem digitale Zwillinge definiert. Unsere verschiedenen Shuttles im Lager sind physikalisch und - über ihre digitalen Zwillinge virtuell – in die übergreifende Cloud-Architektur der Allianz eingebunden. Ziel ist Predictive Maintenance und Vermeidung von Stillstand im Lagerbetrieb“, sagt sagt Yannick Maier, Product Manager Digital Products and Services bei Gebhardt.

Laut der Allianz sollen nun zu dem Projekt noch weitere Partner hinzustoßen.

