Call for Papers Future of Industrial Usability: Bewerbungsphase verlängert

Aufgrund der hohen Relevanz der Themen UX und Usability für weitere Zielgruppen wurde die Einreichungsphase für Vorträge im Rahmen des Events Future of Industrial Usability verlängert. Der Call for Papers läuft noch bis zum 31.05.2023.

Um dem großen Interesse an Vortragseinreichungen zu den Themen User Experience und Usability gerecht zu werden, verlängern die Verantwortlichen des beliebten Branchen-Events Future of Industrial Usability den Call for Papers. (Bild: Vogel Communications Group)

Die Themen User Experience und Usability sind branchenunabhängig von enormer Bedeutung. Entsprechend hoch ist das Interesse an thematisch passenden Plattformen wie Future of Industrial Usability, die Inspiration, Austausch und Vernetzung fördern. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und möglichst vielen Interessierten aus anderen Branchen wie beispielsweise der Automobilindustrie die Möglichkeit zu geben, ebenfalls noch Vortragsideen für Future of Industrial Usability einzureichen, haben die Event-Verantwortlichen beschlossen, den Call for Papers zu verlängern. Einreichungen für Vorträge sind demnach noch bis zum 31.05.2023 möglich.

Teilen Sie Ihr Wissen bei Future of Industrial Usability

Kundenzentriertheit, Barrierefreiheit multidisziplinäre Zusammenarbeit und die stetig voranschreitende Vernetzung in Kombination mit Formen von Künstlicher Intelligenz stellen lediglich ein paar der globalen Herausforderungen dar, mit denen sich Unternehmen unter dem Aspekt des Nutzungserlebnisses auseinandersetzen müssen.

Sie verfügen über UX-Expertise und wissen nicht nur welche Hürden einer gelungenen Industrial Usability im Wege stehen, sondern auch, wie man sie erfolgreich nimmt? Dann werden Sie ein aktiver Teil von Future of Industrial Usability und teilen Ihre Erfahrungen – gute wie schlechte – mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des einzigartigen Events.

Return of Invest von UX & UX KPIs

Usability Evaluation & Testing

UX in der Produktplanung & Portfolio-Management

UX und Sustainability

Human-centered Organization

User Requirements

UX Team Management

Next Gen UX

UX in der Unternehmensstrategie

Industrie Design neuer Produktgenerationen

Sie wollen sich beteiligen? Alles, was Sie tun müssen, ist einen Vortragstitel und eine kurze aussagestarke Zusammenfassung Ihres möglichen Vortrages (etwa 2.000 Zeichen) in deutscher Sprache über das Online-Formular einzureichen. Der Themenbeirat, bestehend aus erfahrenen UX- und Usability-Fachleuten, wählt anschließend die interessantesten Themen für Future of Industrial Usability aus.

Viel Erfolg für Ihre Bewerbung!

Als Referent:innen sind eingeladen, die die Bedeutung von gelungenen Nutzungserlebnissen erkannt und Lust darauf haben, ihr UX-Wissen mit unserem Fachpublikum zu teilen.

