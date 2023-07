Event Future of Industrial Usability 2023: Jetzt noch Frühbucherrabatt sichern!

Am 23./24.10.23 findet im Würzburger Vogel Convention Center wieder das Event Future of Industrial Usability statt. Wer bis zum 15.07.23 bucht, kann sich noch über einen attraktiven Frühbucherpreis freuen.

Auch in diesem Jahr wird es spannende Impulse und Diskussionen auf der Hauptbühne, ergänzt von praxisorientierten Workshops in den umliegenden Bereichen, geben. (Bild: Oxana Gruber)

Das Programm steht, die Vorbereitungen laufen: Am 23. und 24. Oktober lädt der MM MaschinenMarkt auch in diesem Jahr dazu ein, die Themenfelder User Experience und Usability im Industriekontext authentisch und praxisnah zu erleben.

Bei Future of Industrial Usability treffen sich angehende und erfahrene UX-Professionals mit Gleichgesinnten und anderen Interessierten im Würzburger Vogel Convention Center, um sich über aktuelle und anstehende Themen dieses interdisziplinären Felds auszutauschen.

Die Keynotes sind mit IBM iX und Kuka hochkarätig besetzt, eine Vielzahl anwendungsbezogener Workshops bietet Zeit und Raum für echten Austausch auf Augenhöhe und nutzwertorientierte Wissensvermittlung. Bei der Ad-hoc-Fragerunde wie auch der Podiumsdiskussion stehen erfahrene UX-Fachleute den Publikumsfragen Rede und Antwort und diskutieren über wichtige, aber auch polarisierende, Themen wie den Geschäftswert von User Experience.

Erstmalig verleiht der MM MaschinenMarkt in diesem Jahr außerdem den IUX Award für innovative Projekte und Ideen. Viele hochkarätige Bewerbungen gingen hierfür bereits ein. Seien Sie gespannt, wer die Fachjury am Ende überzeugen und die Trophäe mit nachhause nehmen kann.

Auch Unterhaltung und Genuss dürfen in einem solchen Format natürlich nicht zu kurz kommen, daher ist für das leibliche Wohl während der gesamten Veranstaltung ebenso gesorgt, wie im Rahmen der beliebten Abendveranstaltung. Hier gibt es in entspannter Atmosphäre noch mal extra viel Gelegenheit, miteinander in Austausch zu treten, Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.

Jetzt Tickets sichern und Frühbucherrabatt mitnehmen

Wer bis zum 15. Juli bucht, hat nicht nur einen Platz bei der Veranstaltung sicher, sondern genießt auch einen attraktiven Preisnachlass von über 20 Prozent. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website von Future of Industrial Usability.

(ID:49594870)