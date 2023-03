Verlosung gestartet Fünf Data-Analytics-Fachbücher zu gewinnen

Anbieter zum Thema Vogel Fachbuch

Wer auf der Suche nach interessantem Lesestoff ist, sollte einen Blick auf die aktuelle Verlosung von BigData-Insider werfen: Zu gewinnen gibt es insgesamt fünf Exemplare von „Data Analytics – in Produktion und Logistik“.

BigData-Insider verlost fünf Exemplare des Fachbuches „Data Analytics – in Produktion und Logistik“. (Bild: Vogel Fachbuch)

Das bei Vogel Fachbuch erschienene Werk von Johannes Kröckel ist 206 Seiten stark und dreht sich vor allem um das Thema Industrie 4.0. Im Fokus steht dabei die Integration von Big-Data-Technologien in Fertigung und Logistik. Das birgt Potenziale, die es zu heben gilt. Sie können ungeahnte Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen ermöglichen.

Neue Möglichkeiten erschließen

Das Buch behandelt zudem gewinnbringende Geschäftsmodelle wie etwa neuartige digitale Produkte und Dienstleistungen. Produzierende Unternehmen können damit die Bedürfnisse ihrer Kunden noch besser als bisher abdecken und neue Absatzmöglichkeiten erschließen. Effiziente Machine-Learning-Algorithmen für die automatisierte, objektive, zuverlässige und schnelle Auswertung großer Datenmengen nehmen dabei eine wesentliche Rolle ein.

Autor Johannes Kröckel führt Businessziele und analytische Lösungswege auf pragmatische Art und Weise zusammen. Er bietet nicht nur einen Überblick über in der Fertigung und Logistik anwendbare Data-Mining-Algorithmen, sondern liefert auch konkrete Use Cases dafür mit.

Verlosung

Unter allen Teilnehmern einer kurzen Umfrage werden fünf Exemplare von „Data Analytics – in Produktion und Logistik“ verlost. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Ende der Verlosung und Ermittlung der Gewinner ist am 30. April 2023.

(ID:49220981)