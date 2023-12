KI-Vereinigung Führende Unternehmen gründen die AI Alliance

IBM und Meta starten gemeinsam die AI Alliance und bringen dabei über 50 internationale Unternehmen und Institutionen zusammen.

IBM und Meta haben vor Kurzem die sogenannte AI Alliance gegründet, um Synergien im Rahmen von Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu nutzen. Über 50 internationale Player und Institutionen gehören der Allianz bereits an. (Bild: sdecoret - stock.adobe.com)

Fortschritte in der KI-Entwicklung haben das Potenzial, unsere Arbeitsweise, unser Leben und Lernen sowie unsere Interaktion miteinander zu verbessern, wie die Experten sagen. Offene und transparente Innovation sei dabei unerlässlich, um einem breiten Spektrum von KI-Forschern, -Entwicklern und -Anwendern die Informationen und Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigten, um diese Fortschritte in einer Weise zu nutzen, die Sicherheit, Vielfalt, wirtschaftliche Chancen und Vorteile für alle in den Vordergrund stelle. Viele einzelne Unternehmen, Start-ups, Forscher, Regierungen und andere Akteure setzen sich bereits heute für einen offenen Wissens- und Technologietransfer ein und möchten Teil der KI-Innovationswelle sein, wie es weiter heißt. Eine engere Vernetzung und ein intensiverer Informationsaustausch könnten dieser dezentralen Community aber helfen, schneller und inklusiver zu innovieren, Risiken zu identifizieren und diese zu mindern. Um diese Ziele zu unterstützen, startete Anfang Dezember die neue AI Alliance.

Das sind die Ziele der neuen AI Alliance

Die AI Alliance will eine offene Community fördern und Entwicklern und Forschern ermöglichen, verantwortungsbewusste Innovationen bei KI zu beschleunigen und gleichzeitig wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit, Vertrauen, Sicherheit, Vielfalt und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Durch die Vernetzung führender Entwickler, Wissenschaftler, akademischer Institutionen, Unternehmen und anderer Innovatoren wird sie Ressourcen und Wissen bündeln, um Sicherheitsbedenken anzugehen und gleichzeitig eine Plattform für den Austausch und die Entwicklung von Lösungen bereitzustellen. Die AI Alliance plant, Projekte zu starten oder zu erweitern, die folgenden Ziele unterstützen:

Implementierung von Benchmarks, Tools und anderen Ressourcen, die die verantwortungsbewusste Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen auf globaler Ebene ermöglichen, einschließlich der Erstellung eines Katalogs mit überprüften Sicherheits- und Trust-Tools und der Unterstützung und Aktivierung dieser Tools in engem Austausch mit der Entwickler-Community für die Modell- und Anwendungsentwicklung;

Verantwortungsbewusste Förderung des Ökosystems offener Basismodelle mit verschiedenen Modalitäten, einschließlich hochleistungsfähiger mehrsprachiger, multimodaler und wissenschaftlicher Modelle, die helfen können, soziale Herausforderungen in den Bereichen Klima, menschliche Gesundheit und darüber hinaus anzugehen;

Förderung eines Ökosystems dynamischer KI-Hardwarebeschleuniger, indem die Einführung wichtiger Softwaretechnologien sowie Beiträge hierzu gefördert werden;

Unterstützung des globalen KI-Wissenstransfers, der Ausbildung und explorativen Forschung sowie Einbindung der akademischen Community zur Unterstützung von Forschern und Studenten, damit diese lernen und zu wichtigen KI-Modell- und Tool-Forschungsprojekten beitragen können;

Entwicklung von Schulungsinhalten und -ressourcen, um den öffentlichen Diskurs und Entscheidungsträger über Vorteile, Risiken, Lösungen und Präzisionsregulierung für KI zu informieren;

Initiativen, die die offene Entwicklung von KI auf sichere und vorteilhafte Weise fördern, etwa die Untersuchung von KI-Anwendungsfällen.

So will die neue AI Alliance arbeiten

Die AI Alliance wird ihre Arbeit mit der Bildung von Arbeitsgruppen beginnen, die von den Mitgliedern getragen werden und die alle genannten Themenbereiche abdecken. Die AI Alliance wird auch einen Vorstand und einen Ausschuss für technische Aufsicht einrichten, der sich der Förderung der oben genannten Projektbereiche widmet, sowie allgemeine Projektstandards und -richtlinien festlegen.

Die AI Alliance wird nicht nur führende Entwickler, Wissenschaftler, Studenten und Führungskräfte im Bereich der künstlichen Intelligenz zusammenbringen, sondern auch mit wichtigen bestehenden Initiativen von Regierungen, Non-Profit-Organisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die zielgerichtete Arbeit im KI-Bereich leisten, zusammenarbeiten.

