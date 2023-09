Motek 2023 Fruitcore Robotics zeigt KI-Copilot für Horst-Roboter

Auf der Automatica hatte Fruitcore Robotics sein neues Betriebssystem mit integriertem KI-Copiloten für die Horst-Industrieroboter enthüllt. Nun geht es weiter.

Die neuen Solution Kits von Fruitcore Robotics, die in Halle 7 auf der Motek 2023 zu erleben sind, sind auf spezifische Produktionsszenarien von Industrieunternehmen zugeschnitten. Doch die Konstanzer Roboterpioniere präsentieren noch mehr ... (Bild: Fruitcore Robotics)

Die Digital Robots des Pioniers Fruitcore Robotics gelten als die ersten Robotersysteme, die mit Chat-GPT-Unterstützung eingerichtet und gesteuert werden können. Das Sprachmodell agiert dabei als „intelligenter“ Assistent, der in natürlicher Sprache und in Echtzeit Fragen beantwortet und Hilfestellungen gibt. Auf der bevorstehenden Motek 2023 werden die Konstanzer weitere Innovation in Sache künstliche Intelligenz (KI) präsentieren. Zu entdecken gibt es außerdem die Solution Kits, Automatisierungsmodule für Produktionsszenarien wie Maschinenbestückung oder Teilevereinzelung.

Echtzeit-Hilfsassistent für Horst-Industrieroboter

Künstliche Intelligenz trägt maßgeblich zu einer agileren und flexibleren Automatisierung bei. Sie werde zweifellos die Automatisierungslandschaft grundlegend verändern. Insbesondere bei komplexen Automatisierungsprozessen erweise sich der KI-gestützte Industrieroboter Horst als äußerst hilfreich, was sowohl für Roboterexperten als auch für Einsteiger gelte. Der AI-Copilot (Artificial Intelligence) erleichtere nicht nur die Integration und Steuerung von Roboter und Komponenten. Die Innovation habe auch positive Auswirkungen auf Effizienz und damit Zeitaufwand.

Unter dem AI-Copilot bündelt Fruitcore Robotics, wie es weiter heißt, vielfältige KI-gestützte Funktionen in der zentralen Steuersoftware. Diese Funktionen stehen Anwendern künftig zur Seite, wenn es um die Einrichtung und Steuerung der Horst-Industrieroboter sowie gesamter Anwendungen geht.

Der AI-Copilot beantwortet Fragen in natürlicher Sprache, wodurch es Supportanrufe kaum noch nicht braucht. Möchte der Anwender beispielsweise erfahren, wie er dem Roboter die von der Kamera ermittelte Teileposition übergeben kann, kann er diese Frage per Text-Prompt an den AI-Copiloten richten. Innerhalb weniger Augenblicke stehe der entsprechende Code-Baustein parat. Der AI-Copilot kann aber nicht nur Funktionen, Programmbausteine und Programmvorlagen erzeugen sondern auch Programme optimieren, korrigieren und mögliche Fehler in einem frühen Stadium erkennen, wie der Motek-Aussteller sagt. Mithilfe von Korrekturvorschlägen sollen sich diese Fehler dann schnell beheben lassen. Nicht zuletzt fungiert der AI-Copilot auch als eine Art persönlicher Trainer und Sparringspartner, der sogar bei der beruflichen Weiterbildung unterstützen kann. Der von Fruitcore Robotics auf Basis von Chat GPT entwickelte AI-Copilot wurde mit relevanten Montageanleitungen, Supportinhalten und Software-Dokumentationen des Unternehmens aus Konstanz trainiert. Um Anwendern ein herausragendes Nutzererlebnis zu garantieren, werden die Fähigkeiten des Assistenten kontinuierlich erweitert. Auf der Motek 2023 können Fachbesucher den AI Copiloten von Fruitcore Robotics am Messetand in Halle 7 live erleben und selbst ausprobieren.

Horst-Solution-Kits – schnell und flexibel automatisieren

Außer der KI-Innovation werden am Messestand zwei weitere Highlights ins Rampenlicht gerückt. Das betrifft zum einen das Solution Kit Part Separation, ein CE-zertifiziertes Automatisierungsmodul für die flexible Teilevereinzelung von Schüttgut sowie zum anderen das neueste Solution Kit Machine Tending, ein CE-zertifiziertes Automatisierungsmodul für die Maschinenbestückung. Letzteres basiert auf Horst 1000, dem jüngsten Mitglied der Horst-Roboterfamilie. Der Industrieroboter punktet jetzt mit einer Traglast von maximal acht Kilogramm, einer Reichweite von 1018 Millimetern und einem dreidimensionalen Arbeitsraum, wodurch er sich ideal für die Be- und Entladung jeglicher Werkzeugmaschinen eignet. Alle Solution Kits von Fruitcore Robotics seien auf spezifische Produktionsszenarien von Industrieunternehmen zugeschnitten und mit allen für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Komponenten ausgestattet.

Die Integration und die Steuerung von Roboter, Komponenten und bestehenden Industrieprozessen erfolgt über die Oberfläche des neuen Betriebssystems Horst OS als Single Point of Contact, über welche die Anwender alle in der Gesamtanlage integrierten Komponenten wie beispielsweise Greifer, Kamerasysteme und Sicherheitssysteme zentral verwalten können, wie man betont. Die Assistenzfunktion des AI-Copiloten trage hier ebenfalls zu einer signifikanten Vereinfachung der Mensch-Roboter-Interaktion bei.

