Cloud-Entscheidung Fresenius verlagert über 130 SAP-Systeme in die Cloud

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner IT-Umstellung erreicht. Das Unternehmen hat seine wichtigsten SAP-Systeme erfolgreich in die Cloud migriert.

Fresenius freut sich, viele seiner SAP-Systeme sehr effizient in die Cloud migriert zu haben. Von links: Ingo Elfering (CIO von Fresenius), Michael Sen (Vorstandsvorsitzender Fresenius) und Christian Klein (CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE). (Bild: Fresenius)

Mit diesem strategischen Schritt des Umzugs der SAP-Systeme in die Cloud habe Fresenius den Grundstein für künftige Innovationsziele gelegt. Nun sei man die der Lage, die Skalierbarkeit zu verbessern, die Anwendungssicherheit zu erhöhen und die Digitalisierung der globalen Geschäftsprozesse voranzutreiben. Die Migration umfasste eine Vielzahl von Systemen, unter anderem ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) für die Kerngeschäftsprozesse in den Bereichen Finanzen, Produktion, Lieferkette und Beschaffung sowie CRM-Systeme (Customer Relationship Management). Die Digitalisierung des Unternehmens und der Gesundheitsbranche erfordere skalierbare Plattformen und das Arbeiten in Ökosystemen mit internen und externen Partnern.

Migration in die Cloud sorgt für Sicherheit der Daten

Digitalisierung wird demnach eine wesentliche Triebfeder des Fresenius-Geschäfts werden, um die Versorgung von Patienten zu verbessern. Im Zuge des Migrationsprojekts haben Fresenius und SAP eng zusammengearbeitet. 29 Systemlandschaften mit 134 Systemen wurden in einer Rekordzeit von weniger als 15 Monaten reibungslos in die Cloud migriert.

Der Abschluss des Projekts schafft die Voraussetzungen dafür, dass Fresenius das volle Potenzial der neuesten SAP-Technologien einschließlich der „SAP S/4HANA Cloud“ ausschöpfen kann, um Innovationen zu beschleunigen und einen bedeutenden Mehrwert für die Fresenius-Gruppe zu schaffen. Die Migration hat die Sicherheit und Stabilität aller SAP-Systeme verbessert. Probleme können dadurch schneller erkannt und behoben werden, bevor sie sich durch Verzögerungen oder Ausfälle auf das Geschäft auswirken. Die migrierten Systeme zeigen generell eine bessere Leistung.

(ID:49600130)