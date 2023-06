Messe für additive Fertigung und 3D-Druck Formnext startet „Call for Speakers“ für neues Konferenzkonzept

Die Formnext erweitert ab 2023 ihr Rahmenprogramm. Auf drei Bühnen soll es einen Wissenstransfer zu aktuellen und künftigen Anwendungen, Technologien und relevanten Metatrends geben. Der „Call for Speakers“ läuft bis 30.06.2023

Das bisherige Format soll durch Application-, Industry- und Technology-Stages abgelöst werden. (Bild: Mesago / Mathias Kutt)

Mit einem neuen Konferenzkonzept will der Messeveranstalter der Formnext den Austausch zwischen Technologieanbietern und Anwendern weiter fördern. Einer Mitteilung zufolge wird es ab 2023 die Application-, Industry- und Technology-Stage im Rahmenprogramm geben. Sie sind für alle Messebesucher und Stakeholder frei zugänglich, heißt es. Der „Call for Speakers“ startet ab sofort. Vorschläge für Beiträge können bis spätestens zum 30.06.2023 eingereicht werden.

Auf der Application-Stage sollen in verschiedenen Themenblöcken mit jeweils vier 20-minütigen Vorträgen spannende Anwendungen aus unterschiedlichen Branchen präsentiert werden: vom Maschinen- und Anlagenbau, über die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Elektrotechnik bis zum Werkzeug- und Formenbau und zur Automatisierung. Für jede Branche soll dabei die gesamte Prozesskette vom Material über Pre-Processing, die additive Produktion bis hin zu Post-Processing und Qualitätssicherung beleuchtet werden.

Schwerpunkt der Industry Stage wird der interdisziplinäre Austausch mit Industrie-Experten und Branchenvertretern. Aktuelle, prägende Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung werden in einer Keynote vorgestellt, in „Expert Insights“ vertieft und in einer „Panel Discussion“ weiter erörtert. Auf der Agenda stehen auch wichtige AM-Themenbereiche wie Intellectual Property, DfAM (Design for AM), Geschäftsmöglichkeiten, Start-ups und Fundings sowie aktuelle, branchenübergreifende Themen wie Cyber Security, Fachkräftemangel und Lieferkettenresilienz. Darüber hinaus beschäftigt sich die Industry Stage auch mit neuen aufstrebenden Technologien wie zum Beispiel Bioprinting sowie dem 3D-Druck von Nahrungsmitteln oder Medikamenten.

Auf der Technology Stage werden Formnext-Aussteller neue Lösungen entlang der Prozesskette präsentieren. In jeweils einer Vormittags- und Nachmittagssession werden an jedem Messetag Neuheiten aus den Bereichen Material, Pre-Processing, AM-Production und Post-Processing vorgestellt.

Artikelfiles und Artikellinks Link: Call for Speakers-Formular

(ID:49535962)