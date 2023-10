Messe für Additive Fertigung und 3D-Druck Formnext 2023 bietet umfangreiches Rahmen-und Konferenzprogramm

Vom 7.–10. November 2023 werden auf der Formnext in Frankfurt/M zahlreiche Innovationen der Additiven Fertigung (AM) entlang der gesamten Prozesskette gezeigt. Auch das Rahmenprogramm präsentiert Neuheiten und legt unter anderem einen Fokus auf die Themen AM-Dienstleister und Nachhaltigkeit. Das weiterentwickelte Konferenzkonzept ist für alle öffentlich verfügbar.

Die Formnext 2023 wartet u.a. mit einem Dienstleister-Marketplace, einer Start-up Area und der Sonderschau BE-AM auf. (Bild: Mesago / Marc Jacquemin)

Auf der Formnext 2023 bilden namhafte AM-Anbieter aus der ganzen Welt sowie zahlreiche Start-ups den gesamten additiven Fertigungsprozess ab – vom Design über Material, Software, Hardware, Produktionslösungen, Nachbearbeitung und Qualitätssicherung. Das Rahmenprogramm ist so umfangreich wie noch nie.

Dienstleister-Marketplace für die Automobilindustrie

Ein Highlight des diesjährigen Rahmenprogramms der Formnext ist der Dienstleister-Marketplace (Halle 12.1-B101). Die Sonderschau, in Kooperation mit Daimler Truck & Buses organisiert, feiert in diesem Jahr ihre Premiere auf der Formnext und zeigt anhand von Anwendungen aus dem Automotive-Bereich, wie Additive Manufacturing erfolgreich eingesetzt werden kann und welche Rolle Dienstleister in diesem Kontext spielen. Namhafte Automobilunternehmen wie Daimler Truck & Buses und Brose präsentieren, wie sie Additive Fertigung im eigenen Unternehmen nutzen.

Partnerregion Nordic hat Nachhaltigkeit im Fokus

Die diesjährige Partnerregion Nordic zeigt das wirtschaftliche Potenzial der AM-Branche in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Die Länder sind zudem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und werden zusammen mit rund zwei Dutzend nordischen Ausstellern zahlreiche AM-basierte Innovationen und Lösungen präsentieren. Zentrale Anlaufstelle ist der Nordic Pavillon (Halle 11.0-D68).

Weiterentwickeltes Konferenzkonzept

Die Formnext hat auch ihr Konferenzkonzept weiterentwickelt. In diesem Jahr wird das Vortragsprogramm erstmals auf drei Bühnen (Industry Stage, Application Stage, Technology Stage) verteilt in den Messehallen stattfinden. Die unterschiedlichen Schwerpunkte umfassen wichtige AM-Trends, Anwendungen und Neuheiten der Aussteller und helfen Besuchern, bequem und effizient das passende Angebot zu finden. Damit wird die Formnext den wichtigen Austausch zwischen Technologieanbietern und Anwendern weiter fördern und die Inhalte für alle Stakeholder in den Hallen öffentlich verfügbar machen.

Area und Challenge für Start-ups

Darüber hinaus finden sich im Rahmenprogramm der Formnext 2023 etablierte und stark nachgefragte Veranstaltungen, die weiter ausgebaut werden. Die Formnext Start-up Challenge findet bereits zum neunten Mal statt und prämiert innovative und tragfähige Geschäftsideen. Die Aussteller der Start-up Area (Halle 11.1-B55 und 12.0-B81) präsentieren sich in kurzen Pitches im Rahmen des Pitchnext Events am 7. November. Auch auf dem Stand „Young Innovators“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) stellen sich junge, innovative Unternehmen vor.

Karrieretag für Jobinteressierte

Am Karrieretag am 9. November können sich Jobinteressierte über Karrieremöglichkeiten in der AM-Branche in der Career Area informieren. Zum Beispiel stehen eine JOB-Wall, das neue Jobportal AM-Jobs für die AM-Community und der direkte Austausch mit potenziellen neuen Arbeitgebern zur Verfügung.

VDMA Showcase Area

Die Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing im VDMA, dem ideellen Träger der Formnext, präsentiert eine Sonderschau (Halle 12.0-B01) mit wertvollen AM-Anwendungen aus der Welt des Maschinenbaus. Aus den Reihen der rund 200 Mitgliedsfirmen stammen additiv gefertigte Bauteile, die neue Funktionen ermöglichen, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten oder in der Lieferkettenproblematik einen Mehrwert bieten.

Für Unternehmen, die in die AM-Industrie einsteigen möchten, bieten die täglich stattfindenden Discover3Dprinting-Seminare in Kooperation mit ACAM hervorragende Einblicke und Ratschläge.

Sonderschau BE-AM

Die Sonderschau BE-AM (Halle 11.0-F49) zeigt anhand realer Anwendungen die neuesten Entwicklungen des immer wichtiger werdenden Themas 3D-Druck in der Bauindustrie. Gleichzeitig präsentiert das am 8. November stattfindende BE-AM Symposium zahlreiche Hintergründe und zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich.

ASTM Standards Forum

Das für die gesamte AM-Industrie und Anwender wichtige Thema Normen und Standards wird auch in diesem Jahr wieder von Experten und Entscheidern aus der gesamten Welt auf dem renommierten ASTM Standards Forum diskutiert, das in Kooperation mit den Organisationen USCS, ASTM, ISO und America Makes bereits einen Tag vor Messestart stattfindet.

Formnext streAM erweitert den Austausch

Die Formnext wird auch in diesem Jahr durch eine digitale Plattform ergänzt. Auf Formnext streAM (www.formnext/stream) lassen sich bereits ab dem 16. Oktober die Produktangebote der Aussteller screenen sowie Kontakte und Termine (physisch und online) anbahnen. Im Nachgang zur Messe kann der Austausch bis Ende November hier digital weitergeführt werden. Ein Highlight von Formnext streAM ist die Möglichkeit, das Stage-Programm mit Formnext.TV live und on demand zu verfolgen.

Weitere Infos zur Formnext 2023 und zur Anmeldung

