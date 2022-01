Low-Force-Stereolithographie Formlabs stellt neue 3D-Drucker und ESD-Harz vor

Formlabs erweitert seine SLA-3D-Druckerflotte um die Modelle Form 3 plus und Form 3B plus. Drucke sollen dadurch um 40 Prozent beschleunigt werden. Außerdem bringt der Hersteller das erste eigene ESD-Resin auf den Markt.

Das statisch ableitende Material „ESD Resin“ von Formlabs soll in der der SLA-3D-Druckindustrie neue 3D-Druckanwendungen in der Elektronik-, der Automobil- und der Luftfahrtindustrie erschließen. (Bild: Formlabs)

Der Entwickler und Hersteller von 3D-Druckern Formlabs stellt seine neuen 3D-Drucker Form 3 plus und Form 3B plus vor. Leistungsstärkere Laser mit höherer Intensität und neuen Materialeinstellungen sollen eine bessere Laserbelichtung ermöglichen. Beide Modelle beschleunigen laut Hersteller die Druckzeit um bis zu 40 Prozent im Vergleich zu den Vorgängern. Neue Hardware-Komponenten und Software-Updates sollen ebenfalls die Druckgeschwindigkeit und -qualität steigern. Darüber hinaus wird die Entnahme von 3D-gedruckten Modellen vereinfacht, heißt es.

Außerdem kündigt Formlabs ein ESD-(Electro Static Discharge)-Resin als erstes statisch ableitendes Material des Unternehmens an. Das Harz soll sich für ESD-sichere Teile eignen, die den Schutz von Gegenständen und Elektronik erfordern. Als kostengünstiges, robustes, hochwertiges Material in der SLA-3D-Druckindustrie biete ESD-Resin die Möglichkeit, neue 3D-Druckanwendungen in der Elektronik-, der Automobil- und der Luftfahrtindustrie zu erschließen.

