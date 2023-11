3D-Druck-Show Formlabs-Innovation reinigt SLS-Teile in wenigen Minuten

Auf der Formnext 2023 zeigt Formlabs exklusiv eine neue Nachbearbeitungsmöglichkeit für den SLS-Druck. Man kann außerdem das gesamte Portfolio für SLA- und SLS-3D-Druck erleben, wie es heißt.

Formlabs präsentiert im Rahmen der Formnext 2023 nicht nur sein ganzes Portfolio in Sachen 3D-Druck. Neue Materialien für die additive Fertigung, wie etwa Silicone 40A Resin, aus dem diese Teile hier sind, gehören auch dazu. Aber auch eine Innovation für die Bauteilreinigung ... (Bild: Formlabs)

Das internationale Branchentreffen rund um die professionelle additive Fertigung in Frankfurt am Main steht kurz bevor und auch Formlabs ist wieder vertreten. Vom 7. bis 10. November 2023 können die Besucher dann am Stand in Halle 11.1 das komplette 3D-Druck-Portfolio von SLA- und SLS-3D-Druckern (SLA = Stereolithografie (auch SL abgekürzt) und SLS = selektives Lasersintern) sowie zugehörige, firmeneigene Materialien betrachten. Das Highlight der diesjährigen Messe sei aber der Start eines neuen Geräts zur automatisierten Nachbearbeitung für Bauteile aus dem SLS-Druck. Mit diesem System lassen sich die zuvor 3D-gedruckten Teile in nur 15 Minuten von Staub befreien, wie Formlabs betont. Das Gerät komplettiere das erschwingliche SLS-3D-Drucksystem von Formlabs.

Das gehört auch noch zur Formlabs-Show

Formlabs zeigt außerdem das automatisierte Ecosystem für den SLA-3D-Druck. Es ermöglicht mit dem sogenannte „Form Auto“ einen „Back to Back“-Durchsatz, mit „Fleet Control“ ein fortschrittliches Flottenmanagement und mit dem „High Volume Resin System“ neue Produktivitätsstufen im Rahmen des SLA-3D-Drucks. Zusätzlich bringt man die vollständige Materialbibliothek aus SLA- und SLS-Kunstharzen mit nach Frankfurt. Darunter sind auch die zwei kürzlich veröffentlichten Materialien Silicone 40A Resin und Alumina 4N Resin. Am Formlabs-Messestand können Interessierte auch noch Anwendungsbeispiele aus der Praxis kennenlernen. Unter anderem wird eine medizinischen Reha-Einrichtung von Romans Ferrari aus Frankreich gezeigt, bei dem Kinder mithilfe des 3D-Drucks medizinische Masken für Brandwunden erhielten. Und das Team TUM Boring der TU München präsentiert, wie es mittels 3D-Druck eine Tunnelbohrmaschine entwickeln konnte.

Das bietet der 3D-Druck-Spezialist auch noch ...

Im Rahmen des offiziellen Konferenzprogramms wird am 8. November um 10:30 Uhr Dávid Lakatos, Chief Product Officer von Formlabs, auf der Technology Stage zum Thema Status quo des industriellen 3D-Drucks sprechen. Außerdem erklären am 9. November um 13 Uhr Vertreter der Deutschen Bahn auf der Application Stage, wie sie ihre Züge mit 3D-Druck instand halten.

Am 8. November lädt Formlabs außerdem die Medienvertreter von 9 bis 10:10 Uhr zu einem Pressefrühstück ein. Lakatos präsentiert dabei erstmals die neue Nachbearbeitungsmöglichkeit für den SLS-Druck der Öffentlichkeit und zeigt außerdem die Entwicklung von Formlabs Hardware. Und Gustav Bondéus, Head of Production beim schwedischen Hersteller Bondtech, berichtet, wie das Unternehmen den SLS-3D-Druck in seine Produktion integriert. Außerdem stehen weitere Experten von Formlabs im Anschluss für persönliche Gespräche zur Verfügung. Interessierte Medienvertreter*innen können ihre Teilnahme bis zum 1. November 2023 per E-Mail bei formlabs@adellink.de anmelden.

(ID:49773097)