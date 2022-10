3D-Druck im Gesundheitswesen Formlabs gründet Geschäftsbereich Healthcare

Mehr als 25.000 Stereolithographie-3D-Drucker hat Formlabs bereits für den schnell wachsenden Gesundheitsmarkt verkauft. Nun gründet der 3D-Drucker-Hersteller einen neuen Geschäftsbereich und ernennt Guillaume Bailliard zum President Healthcare.

Guillaume Bailliard ist Leiter des neuen Healthcare-Bereichs von Formlabs. (Bild: Formlabs)

Mit der Ernennung von Guillaume Bailliard und der Gründung des Healthcare-Bereichs verdoppelt Formlabs nach eigenen Angaben sein Angebot an 3D-Drucklösungen, um den technologischen Fortschritt bei medizinischen und zahnmedizinischen Anwendungen zu unterstützen. Guillaume Bailliard verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung auf dem Gesundheitsmarkt und war zuvor rund zehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Start-ups im Gesundheitswesen sowie bei GE Healthcare tätig. In seiner neuen Rolle wird Guillaume Bailliard die Geschäftseinheit ausbauen, um den Dental- und Medizinmarkt zu adressieren und eine globale Wachstumsstrategie mit Produktentwicklung und Markteinführung zu entwickeln.

Die Vorteile des 3D-Drucks für medizinische und zahnmedizinische Anwendungen reichen von personalisierter Behandlung und medizinischen Geräten bis hin zu Echtzeitmodellen und Patientenaufklärung. Laut Formlabs haben die zunehmende öffentliche Unterstützung und Finanzierung des 3D-Drucks im Gesundheitswesen sowie die Einführung digitaler Arbeitsabläufe und Fertigung die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der 3D-Druck in diesen Märkten in den nächsten Jahren wachsen wird.

