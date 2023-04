3D-Druck-Dienstleister FIT gründet FIT.technology GmbH

Die FIT Additive Manufacturing Group strukturiert sich neu. FIT Prototyping GmbH wird in FIT.technology GmbH umbenannt. Sie vertreibt künftig sämtliche Leistungen rund um die Prototypen- und Serienfertigung mittels additiver Technologien. Für Kunden aus der Medizintechnik steht weiterhin die FIT Production GmbH zur Verfügung.

Carl Fruth, CEO der FIT Additive Manufacturing Group: „Wir haben immer wieder festgestellt, dass die Aufteilung in zwei getrennte Tochterunternehmen bei Kunden zu Unklarheiten geführt hat. Durch die Gründung der FIT.technology GmbH können wir jetzt nach außen transparenter auftreten.“ (Bild: Simon Koy - FIT Additive Manufacturing Group)

FIT war fast zwei Jahrzehnte ausschließlich auf die additive Fertigung von Prototypen und Werkzeugen fokussiert. Durch die zunehmende Bedeutung des 3D-Drucks für die industrielle Produktion von Serienteilen wurde im Jahr 2011 entschieden, den Vertrieb der Prototypen- sowie der Serienfertigung in zwei Tochtergesellschaften auszugliedern. Die FIT Prototyping GmbH und die FIT Production GmbH wurden gegründet.

Wie FIT mitteilt, findet mittlerweile eine zunehmende Annäherung der beiden Geschäftsbereiche statt. Aus diesem Grund integriert der 3D-Druck-Dienstleister einen Großteil des Geschäfts der FIT Production GmbH in die FIT Prototyping GmbH und benennt diese in die FIT.technology GmbH um. Die neue Gesellschaft ist zukünftig die zentrale Ansprechpartnerin für Kunden, wenn es um den 3D-Druck von Prototypen und Werkzeugen sowie Einzel-, Serien- und Ersatzteilen geht, heißt es. Einzige Ausnahme bilde die additive Fertigung von Medizinprodukten. Da es sich hier um ein sehr spezielles Anwendungsgebiet der Additiven Fertigung handelt, verbleibt dieser Bereich in der FIT Production GmbH.

