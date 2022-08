IDC-Studie Fertiger haben Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Digitalisierung

Die neuste Auflage der IDC-Studie zeigt, dass mehr Unternehmen bei Digitalisierungsprojekten in die Pilotphase gehen, die Umsetzung der Maßnahmen bleibt aber auf einem niedrigen Niveau. Was sich Fertiger von der Digitalisierung erhoffen und welche Hürden noch bestehen.

Arbeiten deutsche Fertiger noch zu analog? Weniger als ein Viertel der befragten Unternehmen hat die Digitalisierung ausreichend umgesetzt. (Bild: gemeinfrei // Pixabay )

Die neue IDC-Untersuchung zeigt, dass viele Potenziale der digitalen Transformation noch nicht ausgeschöpft sind. So geben beispielsweise 78 Prozent der Entscheider an, dass ihr Unternehmenserfolg sehr stark von der Agilität ihrer Geschäftsprozesse abhängt. Zudem sehen vier von fünf Entscheidern die Digitalisierung als Basis der Agilität. Trotzdem haben bislang nur 11 Prozent die Digitalisierung umfassend umgesetzt. Wie die Studie festhält, ist der Grundstein für digitale Geschäftsmodelle oder Produkte zwar gelegt, aber die nächsten Schritte fallen schwer.

Zur Studie: Die Studie wurde vom Marktforschungsunternehmen IDC im Auftrag von Dassault Systèmes durchgeführt. Dazu wurden 200 Unternehmen aus der Fertigungsindustrie in Deutschland und der Schweiz befragt.

Entwicklung ist bei Herstellern oft noch zu analog

Die Bedeutung der digitalen Transformation haben viele Unternehmen Bereits erkannt. Allerdings wurde diese bisher kaum in der Entwicklung umgesetzt, sondern in den Bereichen Kundenservice und Vertrieb. Wie die aktuelle Studie zeigt, sehen Unternehmen in der Entwicklung noch großes Potenzial: Die befragten geben an, dass durch digitale Technologien die Produktentwicklungszeit um bis zu 50 Prozent reduziert werden kann.

Veraltete Strukturen bremsen Umsetzung aus

Die neueste Auflage der IDC Studie zeigt auch im Jahresvergleich einen Trend: Digitalisierungsvorhaben werden weitestgehend als wichtiger Schlüssel für zukünftigen Geschäftserfolg angesehen. Doch an der Umsetzung fehlt es noch immer. Zieht man den Vergleich zur Befragung in 2019, so wird deutlich, dass nun zwar mehr Unternehmen in die Pilotphase gehen (24 Prozent in 2022, 17 Prozent in 2019), jedoch der Anteil umfassend umgesetzter Digitalisierungsmaßnahmen auf einem niedrigen Niveau fast gleichgeblieben ist (11 Prozent in 2022, 13 Prozent in 2019). Ausgebremst werden viele Fertiger dabei von einer veralteten Infrastruktur

(ID:48538328)