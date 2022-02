Industrie 4.0 Farnell erweitert sein Hub für technische Ressourcen

Der Hub bietet Einblicke in eine Vielzahl aktueller Themen für Entwickler, die industrielle Automatisierungs- und Steuerungstechnologie einsetzen.

Farnell erweitert sein Hub mit Ressourcen für IoT-Design und Industrie 4.0. (Bild: Farnell)

Das Unternehmen Farnell hat seinen Hub für technische Ressourcen um neue Inhalte erweitert. Wie der Distributor von elektronischen Bauelementen, Produkten und Lösungen mitteilt, bieten die neuen Inhalte einen Einblick in Industrie 4.0, IoT-Design und breit gefächerte aktuelle Themen für Elektronikentwickler. Der Hub soll so in jeder Phase neuer Produktdesigns mit seinen Inhalten unterstützen können.

Fachartikel, Whitepapers und Umrechnungstabellen

Konkret wurde eine Anleitungsserie hinzugefügt, die sich mit den verschiedenen Bereichen des IoT-Designs und der Industrie 4.0 beschäftigt. Laut Farnell deckt diese Serie alle Phasen des Designs und der Implementierung von Systemen bis hin zur Integration über die Cloud ab. Kürzlich zum Hub für technische Ressourcen hinzugefügte Anleitungsartikel behandeln Themen wie die „Implementierung verschiedener Edge-Computing-Arten für intelligente Fertigungsanwendungen“ oder die „Einrichtung einer Zugangskontrolle für Systeme in der Fertigungsstätte über Gateways“. Neben Fachartikeln, Whitepapers und Webinaren stehen auch Rechner, Umrechnungstabellen und Online-Tools zur Auswahl von passenden Bauelementen zur Verfügung.

„Unser neuer Hub für technische Ressourcen wurde entwickelt, um Inspiration und Know-how zu teilen, die Auswahl von passenden Bauelementen zu unterstützen und den Ausbau fachlicher Kenntnisse mithilfe nützlicher Lernmodule und Ressourcen zu ermöglichen“, sagt Cliff Ortmeyer, Global Head of Technical Marketing bei Farnell.

