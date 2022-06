Verlosung Fachbücher zur IT-Sicherheit für Industrie 4.0 zu gewinnen

Industry of Things verlost insgesamt fünf Exemplare des Fachbuchs „Cybersicherheit für vernetzte Anwendungen in der Industrie 4.0“.

Das Fachbuch „Cybersicherheit für vernetzte Anwendungen in der Industrie 4.0“ führt die Leser grundlegend an den aktuellen Stand der Cybersicherheit im Bereich Industrie 4.0 heran und bietet praxisnahe Beispiele aus Großkonzernen, Mittelstand und Start-Ups. (Bild: Vogel Communications Group )

Die digitale Revolution der Industrie 4.0 verspricht mehr Wachstum, höhere Effizienz und dadurch steigende Gewinne für die deutsche Wirtschaft. Die digitale Transformation ist dabei eine echte Herkulesaufgabe, die grundlegende Veränderungen in Industrie und Verwaltung erfordert. Gleichzeitig zeigen die immer gezielteren Cyberattacken auf Unternehmen und Behörden, dass eine Absicherung der digitalen Systeme und der kritischen Infrastrukturen für ein gelingen der digitalen Transformation unerlässlich ist. Aber die Cybersicherheit liegt in der Eigenverantwortung von Unternehmen. Das stellt besonders produzierende KMU vor neue Herausforderungen. Dabei ist Wissen die beste Verteidigung.

Das Fachbuch „Cybersicherheit für vernetzte Anwendungen in der Industrie 4.0“ wendet sich deshalb an industrielle Anwender, insbesondere in kleinen und mittelständischen produzierenden Unternehmen, die sich grundlegend mit dem Thema Cybersicherheit für die Industrie 4.0 befassen wollen. Das Buch führt grundlegend an den aktuellen Stand der Cybersicherheit heran und stellt mehrere Themenblöcke vor, die aus Expertensicht für die Entwicklung von Cybersicherheit in KMU von zentraler Bedeutung sind.

Grundlegend und praxisnah

Das Buch besteht aus verschiedenen Expertenbeiträgen aus Wissenschaft und Praxis, mit denen der Herausgeber Thomas Schulz seine Leser praxisnah an die aktuellen Herausforderungen der IT-Security im Industrie 4.0 Umfeld heranführt. Jedes Thema wird durch einen Grundlagenartikel eingeleitet und durch geeignete Beispiele aus Großkonzernen, Mittelstand und Start-Ups praxisnah erläutert.

Fünf Exemplare des 472 Seiten starken Fachbuches gibt es ab sofort auf Industry of Things zu gewinnen. Interessenten müssen dazu lediglich an einer kurzen Umfrage teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 30. Juni, danach werden die Gewinner unter allen Teilnehmern ausgelost.









ALLE DETAILS ZUM BUCH AUF EINEN BLICK Hrsg.: Thomas Schulz Cybersicherheit für vernetzte Anwendungen in der Industrie 4.0 1. Auflage 2020, 472 Seiten

Preis: 69,80 EUR

ISBN: 978-3-8343-3424-4

ISBN E-Book: 978-3-8343-6259-9 Hier geht es zum Buch

