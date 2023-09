3D-Druck-Kunststoffpulver Evonik und Lehvoss schließen strategische Partnerschaft

Evonik und Lehvoss wollen im industriellen 3D-Druck zusammenarbeiten: Lehvoss wird eigene 3D-Druck-Formulierungen auf Basis der PA613-Polymerchemie von Evonik entwickeln und im Gegenzug das Kunststoffpulver Infinam PA 6005 P (PA613) von Evonik ins Produktportfolio aufnehmen.

Lehvoss nimmt das Kunststoffpulver INFINAM PA 6005 P (PA613) von Evonik in das eigene Produktportfolio auf. (Bild: Evonik Industries)

Die Kunststoffhersteller Evonik und Lehvoss wollen mit der Partnerschaft neue Anwendungen in der Automobilbranche erschließen. Wie Evonik mitteilt, besteht die Zusammenarbeit aus zwei Aufgabenpaketen: Auf Basis der PA613-Polymerchemie von Evonik entwickelt Lehvoss eigene 3D-Druck-Formulierungen unter eigener Produktmarkenführung Luvosint. Lehvoss nimmt zum 1. September 2023 das Kunststoffpulver Infinam PA 6005 P (PA613) von Evonik in das eigene Produktportfolio auf.

Infinam PA 6005 P ist ein Kunststoffpulver von Evonik auf Basis von Polyamid 613 für Lasersinter-Technologien wie SLS. Das Material wird nach einem speziellen Evonik-eigenen Fällungsprozess im Chemiepark Marl hergestellt und ist für 3D-Druck-Anwendungen im höheren Temperaturbereich geeignet. Gegenüber anderen schwer zu verarbeitenden Werkstoffen der Polyamid 6-Familie soll Infinam PA 6005 P eine geringe Wasseraufnahme – unter 3 Prozent - besitzen, die sich positiv auf die Verarbeitbarkeit im 3D-Druckprozess und die Dimensionsstabilität des gedruckten Bauteils auswirkt.

Lehvoss hat aus dem PA613-Basispolymer von Evonik bereits eine kohlenstofffaserverstärkte Pulvervariante für das Lasersintern unter dem Markennamen Luvosint PA613 9711 CF entwickelt. Der Materialexperte compoundiert spezielle Kohlenstofffasern in die einzelnen Kunststoffpartikel ein. So gebundene Kohlenstofffasern entsprechen geltenden Arbeitsschutzbestimmungen. Durch die Aufnahme des unverstärkten Infinam PA 6005 P von Evonik in das eigene Produktportfolio bietet Lehvoss nun beide Formulierungen aus einer Hand an.

