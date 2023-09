Future of Industrial Usability Menschen, Maschinen und UX: FIU-Programmhighlights 2023

Am 23./24. Oktober findet in Würzburg wieder einmal das Event Future of Industrial Usability statt. Neben der Verleihung des IUX Awards und der beliebten Abendveranstaltung ist auch programmseitig Spannendes geboten. Ein kleiner Überblick.

Machinenmarkt-Chefredakteur Benedikt Hofmann mit Dr. Kerstin Röse von Siemens auf der Bühne von Future of Industrial Usability 2022. (Bild: Vogel Communications Group)

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Maschinen nicht nur funktional sind, sondern auch nachhaltig genutzt werden und dabei mit einer hervorragenden User Experience (UX) aufwarten. Ein Szenario also, in dem die Interaktion zwischen Mensch und Maschine nicht nur reibungslos, sondern auch ökologisch verantwortungsbewusst abläuft. Und wie wäre ein Arbeitsalltag, in dem nicht nur Maschinen, sondern vor allem die Menschen dahinter im Vordergrund stehen?

Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Bei Future of Industrial Usability rücken genau diese Themen in den Mittelpunkt.

Ein Programm so vielfältig wie die UX selbst

Ein paar ausgewählte Highlights geben einen ersten Vorgeschmack, worauf sich die Besucherinnen und Besucher im Oktober freuen dürfen.

Grüne Verbindung: Gleich mehrere Vorträge setzen den Fokus auf die Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und User Experience. Hier geht es darum, Industrieunternehmen dabei zu helfen, sowohl umweltfreundlich als auch nutzerzentriert zu handeln. Denn möglich ist das allemal. Das wird unter anderem Thorsten Sachtje von IBM iX in seinem Vortrag „Nachhaltigkeit im Maschinenbau“ herausarbeiten. Thorsten Jonas von SUX - The Sustainable UX Network schlägt dann noch den Bogen zu „Sustainable UX“.

Blast from the Past: 25 Jahre Industrie-UX! Einen Blick zurück, einen Blick nach vorne – beides wagen Franz Koller und Lisa Reimer von der UID GmbH. Erleben Sie spannende Einblicke auf den Weg der UX in der Industrie, ihre Höhen, Tiefen und vor allem ihr enormes Potenzial für die Zukunft.

Auch technische Schulden sind Schulden: Schulden in der Softwareentwicklung? Ja, das gibt es. Begleiten Sie Sebastian und Uwe Betzin von der Generic.de Software Technologies AG auf einer humorvollen Reise durch die Welt der Softwareentwicklung und lernen Sie, wie man Schuldenberge besteigt – und vor allem auch wieder hinter sich lässt.

Podiumsdiskussion mit (Mehr-)Wert: Dr. Kerstin Röse von Siemens Technology und Clemens Lutsch von der Swohlwahr GmbH diskutieren, wie man den echten Business Value von UX ermittelt. Ein immer wieder kontrovers diskutiertes Thema, das an Relevanz kaum zu schlagen ist.

UX im Wandel: Vom allbekannten UX-Einhorn, dem sich ebenfalls Clemens Lutsch versuchen wird zu nähern, über moderne Ansätze in der Industrierobotik, vorgestellt von Michelle Knüchel und Bastian Burtscheidt von Kuka Deutschland GmbH, bis hin zum Potential von Licht in der Produktgestaltung, das Alexander Rebling von der Mentor GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG beleuchten wird – unsere Expertinnen und Experten decken das ganze Spektrum ab.

Accessibility ist der Schlüssel: Entdecken Sie, warum die Zugänglichkeit von Produkten und Dienstleistungen nicht nur ethisch richtig, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Wie, was und warum? Das erklärt Stefan Barac von der Mimacom AG.

Von Mensch zu Mensch: Der Think Tank der Sick AG gibt Einblicke in den Weg von "customer-centric" zu "human-centric". Lernen Sie von den Erfahrungen der Sensorik-Profis und nutzen Sie die von Dr. Sarah Schwarzkopf und Timothy Burk präsentierten Erkenntnisse, um Ihr Unternehmen voranzubringen.

Nicht nur Futter für den Kopf

Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem spannenden Programm. Wenn Sie sich für die Zukunft der Industrie und für das breite und vor allem zukunftsträchtige Themenfeld der UX interessieren, dann ist Future of Industrial Usability eine Gelegenheit, die Sie nicht verpassen sollten.

Ergänzt werden die Inhalte natürlich auch in diesem Jahr wieder durch ein kulinarisches Programm, das eine Erfahrung für sich selbst ist. All zu viel wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten, aber neben einigen Evergreens finden sich in diesem Jahr auch schmackhafte Innovationen. Und dann ist da ja noch die beliebte Abendveranstaltung. Natürlich darf neben dem informellen Austausch mit alten und neuen Bekannten auch hier der kulinarische Genuss nicht zu kurz kommen. Wer mag, sollte diese Gelegenheit daher unbedingt nutzen, den ersten Veranstaltungstag mit einem kühlen Getränk, leckeren Snacks und vor allem in bester Gesellschaft ausklingen zu lassen.

Um sich ein noch besseres Bild des Events zu machen, gibt es hier auch noch ein paar Eindrücke aus dem letzten Jahr.

Melden Sie sich jetzt an und lassen Sie sich von den neuesten Trends, Entwicklungen und innovativen Ansätzen in der Welt der User Experience inspirieren.

Future of Industrial Usability - Conference & Expo Usability in der Industrie – Einfachheit ist Trumpf! Die industrielle Zukunft ist benutzerfreundlich – Future of Industrial Usability weist den Weg, und dient als Plattform, auf der Expertinnen und Experten von neusten Entwicklungen berichten und echter Austausch möglich ist – branchenübergreifend und praxisnah. Neben Neuigkeiten zu Trends und Entwicklungen lernen die Teilnehmer Methoden, Vorgehensweisen und Techniken des Usability Engineerings kennen, kommen mit Vertretern aus unterschiedlichen Industrien zusammen und finden im Austausch Antworten auf aktuelle Herausforderungen. Jetzt informieren

