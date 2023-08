Event Erster 3D-Druck Dienstleister Day fand in Memmingen statt

20 3D-Druck-Dienstleister aus Deutschland und der Schweiz trafen sich am 25. und 26. August in Memmingen zum ersten 3D-Druck Dienstleister Day. Der Austausch und das Netzwerken sowie Informationen über neueste Trends in der 3D-Druck-Branche standen im Mittelpunkt.

Der erste 3D-Druck Dienstleister Day fand am 25. und 26.08.2023 bei 3D Industrie statt. (Bild: 3D Industrie)

Initiiert wird der 3D-Druck Dienstleister Day vom 3D-Druck-Dienstleister-Netzwerk 3D Industrie. Dabei steht der Expertenaustausch innerhalb der Branche, das Treffen von Gleichgesinnten, das Finden von Fertigungspartnern und eine Ausweitung der eigenen Maschinenauslastung durch zukünftige Partnerschaften im Vordergrund.

Einer Mitteilung zufolge ging es beim ersten Treffen unter anderem um das richtige Mindset als 3D-Druck Dienstleister, um an mehr Kleinserien-Aufträge, gute Projekte und Premiumkunden zu kommen. Sowie um sofort anwendbare Inhalte zum Thema Marketing und Vertrieb. Zudem gab es eine klare Schritt-für-Schritt Anleitung, um noch mehr 3D-Druck Anwendungen in den Unternehmen vor Ort bei einer Potentialanalyse zu finden. Abgerundet wurde der Tag mit einem Überblick zu den neuesten Geschehnissen im AM-Markt und einen Ausblick, welche Themen im Jahr 2024 für 3D-Druck Dienstleister relevant werden könnten.

Die aktivsten Netzwerkpartner wurden mit dem 3D-Druck Dienstleister Netzwerk Award ausgezeichnet. Überreicht wurden auch die Awards für erreichte Monats-Umsatzziele einzelner Dienstleister, die erfolgreich neue Strategien in der Auftragsgewinnung, für die jeweils eigene 3D-Druck Technologie, umgesetzt haben.

(ID:49680207)