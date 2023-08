Gute Hilfe Erste Funktechniktests im neuen Siemens-Labor in Erlangen möglich

Das sogenannte Industrial Connectivity Lab ist am Siemens-Standort Erlangen eröffnet. Es bietet eine Testumgebung für industrielle Konnektivitätstechnologien per 5G, WLAN, RTLS und RFID.

Toller Blick in das neu eröffnete Industrial Connectivity Lab von Siemens in Erlangen. Auf 300 Quadratmetern bietet es Raum für umfängliche Tests zu jeglicher Funkverbindungstechnik in Industrieumgebungen, damit Kunden dabei keine Fehler machen. (Bild: Siemens)

Der Siemens-Konzern hat an seinem Standort Erlangen ein neues Testlabor für industrielle Konnektivitätstechnik eröffnet. Eingebettet in das Technology Center von Siemens auf dem Campus Erlangen biete das Industrial Connectivity Lab genannte Gebäude nun auf 300 Quadratmetern Raum für umfängliche Tests jeglicher Verbindungsmöglichkeiten in Industrieumgebungen. Dazu gehören das industrielles WLAN, 5G-Technik, Echtzeit-Lokalisierungssysteme (RTLS) und die Radiofrequenzidentifikation (RFID).

Siemens zeigt, was mit Funktechnik alles möglich ist

„Die zunehmende Konvergenz von OT und IT in Industrieanlagen erzeugt enormen Bedarf an passgenauen Kommunikationsmöglichkeiten“, registriert Axel Lorenz, CEO Process Automation bei Siemens. Und vielen falle es schwer, den Nutzen und die Rahmenbedingungen von Funktechnologien im eigenen Betrieb einzuschätzen. Das Industrial Connectivity Lab kann das Problem beseitigen, weil die Kunden dort verschiedene Konnektivitätssysteme kombinieren und unter Industriebedingungen mit Siemens-Spezialisten testen können. Außerdem diene das Lab auch für interne Technologietests von Siemens selbst, sowie als Trainings- und Schulungsumgebung.

Immer das passende Konnektivitätssystem

Für Tests mit 5G-Anwendungen hat Siemens eine eigene private 5G-Lizenz, die das gesamte Technology Center Erlangen abdeckt. Das Lab ist zu diesem Zweck mit einer vollständigen privaten 5G-Infrastruktur von Siemens ausgestattet, wie es weiter heißt. Die Testumgebung ist aber, wie bereits erwähnt, mit industriellem WLAN versorgt. Und über das vor Ort installierte RTLS-System könnten auch noch verschiedene Szenarien für Lokalisierungsideen mit hoher Genauigkeit getestet werden, nicht zu vergessen die RFID-Angebote. Schließlich lassen sich per DSL-Verbindung auch Fernsteuerungs- und Fernwartungsszenarien vor Ort durchspielen. Siemens-Experten beraten dort außerdem zu allen gängigen Funktechnologien, die für die Industrie relevant sind. Dadurch würden Fehlentscheidungen seitens der Kunden sicher vermieden.

