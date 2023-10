Auch deutsche Firmen im Ranking Elektronik: Die beliebtesten Arbeitgeber

Der zweitgrößte Industriezweig in Deutschland ist die Elektrobranche, mehr als 900.000 Arbeitnehmer sind in der heimischen Elektro- und Digitalindustrie beschäftigt. Welche Elektro-Arbeitgeber sind im Jahr 2023 in Deutschland am beliebtesten? Die Zeit Verlagsgruppe und Kununu küren die Top-Arbeitgeber der Branche.

Ein guter Faktor bei der Suche nach einem neuen Job ist das Feedback der Mitarbeitenden

Die Elektronik- und Digitalindustrie in Deutschland schätzt das Geschäftsklima im zweiten Halbjahr 2023 zwar ungünstiger ein als etwa noch zu Beginn des Jahres – einen Eindruck davon gibt das Konjunkturbarometer für Oktober 2023 vom ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.). Dennoch handelt es sich bei diesem Industriezweig um den zweitgrößten Deutschlands, mit mehr als 900.000 Beschäftigten, und die Tendenz deutet ein verhaltenes Wachstum an.

Vor allem der Blick in die Zukunft lässt allerdings erahnen, dass künftig noch sehr viele Arbeitskräfte in der Elektronik und Elektrotechnik benötigt werden, nicht nur in der Halbleiter-Branche. Wer in diesem zukunftsträchtigen Feld der Industrie Fuß fassen oder sich neu orientieren möchte, hat natürlich ein großes Interesse daran, für sich den besten Arbeitgeber zu finden. Doch was hat dieser Arbeitgeber zu bieten? Und welcher ist denn eigentlich der „Beste“?

„Beste Arbeitgeber Elektro in Deutschland 2023“

Natürlich sollte jedem Lesenden der Zeile „Beste Arbeitgeber Elektro in Deutschland 2023“ bewusst sein, dass eine solche Bewertung im Zweifel immer mehr subjektiv und weniger objektiv ausfällt. Entsprechend sollte man die Auswertung des Berichts von Kununu, der bekannten Plattform für Arbeitgeberbewertungen und Arbeitnehmerrezensionen, und der Zeit Verlagsgruppe über die besten Arbeitgeber in der Elektronikbranche mit einer gesunden Portion Skepsis sehen. Immerhin griffen beim Ranking aussagekräftige Kriterien. Bewertet wurden die zur Debatte stehenden Unternehmen anhand der folgenden Kriterien:

Das Unternehmen hat ein deutsches kununu Firmenprofil

Der kununu-Score muss mindestens 3,5 von 5 Sternen betragen

Der Mitarbeiter:innen-Score muss mindestens 3,5 Sterne betragen (im Durchschnitt der letzten 12 Monate)

Die Weiterempfehlungsrate muss über 70 Prozent liegen

Es werden nur Unternehmen mit mindestens 80 Bewertungen von Mitarbeiter:innen berücksichtigt

Davon müssen mindestens 8 Bewertungen aus den letzten 12 Monaten stammen

Eine Branche mit spannender Zukunft

Die Elektronikindustrie ist bekannt für ihre schnellen Innovationen und den raschen technologischen Fortschritt. Neue Produkte und Technologien, wie Smartphones, Wearables, IoT-Geräte und fortschrittliche Halbleiter, werden kontinuierlich entwickelt und auf den Markt gebracht. Dazu durchdringt Elektronik viele Branchen und ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen. Gleichzeitig herrscht in der Industrie ein großer Wettbewerbsdruck, was wiederum die Investitionen in Forschung und Entwicklung befeuert.

Zudem setzt sich die Industrie mit den Herausforderungen der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit auseinander. Es lässt sich also sagen: Insgesamt macht die Kombination aus technologischem Fortschritt, globaler Vernetzung und breiter Anwendbarkeit die Elektronikindustrie zu einem dynamischen und faszinierenden Bereich. Welche Arbeitgeber sind da in Deutschland am attraktivsten?

Die Unternehmen an der Spitze

Laut des Rankings von Kununu und Zeit Verlagsgruppe befinden sich in der Liste „Beste Arbeitgeber Elektro in Deutschland 2023“ die folgenden Unternehmen:

Ebenfalls interessant – und freilich mit einer gewissen Nüchternheit betrachtet – sind die 2023er-Arbeitgeber-Rankings von Kununu und Zeit-Verlagsgruppe zu den Branchen Industrie und Chemie sowie Automobil.

Dieser Beitrag ist ursprünglich bei unserem Partnerportal Elektronik Praxis erschienen.

