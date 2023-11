Berufseinstieg So viel verdienen Software Engineers aktuell

Mit Softwareentwicklung kann man vom Start weg gutes Geld verdienen, oder? Die Antwort: Kommt drauf an. Eine Übersicht über das Einstiegsgehalt von Software Engineers im internationalen Vergleich.

In welchem Land verdienen frisch eingestiegene Software Engineers am besten? (Bild: frei lizenziert / Pixabay

Wie viele andere Branchen klagt auch die Softwareentwicklung über den Fachkräftemangel. Anders als in vielen Bereichen des sozialen Sektors liegt es hier aber nicht an der finanziellen Wertschätzung, dass Entwicklerinnen und Entwickler Mangelware auf dem Arbeitsmarkt sind. So lautet zumindest ein gängiges Mantra.

Im Rahmen ihres Studien-Preisindex ordnet die mobile Bank N26 das in Deutschland übliche Einstiegsgehalt für Software Engineers international ein. Wir haben die Top 20 für Sie zusammengefasst. Für Entwicklerinnen und Entwickler scheint sich unser nördliches Nachbarland Dänemark besonders zu lohnen. Wie sieht es dagegen weiter südlich, zum Beispiel in Österreich, aus? Und wie schneidet Deutschland ab?

Methodik

Laut N26 stammen die offiziellen Daten zur Ermittlung der üblichen Gehälter stammen aus folgenden Quellen:

USA: BLS (US. Bureau of Labour Statistics)

Europa: Eurostat

Andere OECD-Länder: OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

Weitere Länder: ILO (Internationale Arbeitsorganisation)

Von den breiten offiziellen Daten zu den Gehältern wurden detaillierte Schätzungen zu bestimmten Berufen, ebenso wie Gehaltsunterschiede zwischen neuen und erfahrenen Kräften abgeleitet. Dabei wurden aggregierte Schätzungen von Gehaltsvergleichswebsites wie Glassdoor, Payscale, Salaryexplorer, Salaryexpert, Teleport, Gehalt.de und Salary.com zugrunde gelegt.

Gehälter für Berufseinsteiger wurden berechnet als der gewichtete Durchschnitt der Gehälter nach 0 bis 2 Jahren Erfahrung (80 % Gewichtung) und 2 bis 5 Jahren Erfahrung (20 % Gewichtung). Für jeden Beruf wurden die Gehaltskoeffizienten für neue und erfahrene Kräfte berechnet auf Grundlage der Quote der Gehälter für neue und erfahrene Kräfte gegenüber den Durchschnittsgehältern, die auf Gehaltsvergleichswebsites aufgeführt sind. Die abschließenden Gehaltsschätzungen für neue und erfahrene Kräfte wurden berechnet durch Anwendung der Koeffizienten auf die Durchschnittsgehälter des jeweiligen Berufes.

