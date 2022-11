Authentifizierung Einsatz von Passwörtern geht zurück

Nutzer bleiben lieber angemeldet. Auch die Verwendung von Einmal-Passwörtern ist angestiegen.

Das Passwort ist eine eher umständliche Lösung. So mussten 70 Prozent aller Befragten im letzten Monat ihr Passwort mindestens einmal zurücksetzen. (Bild: Dilok - stock.adobe.com)

Die Fido Alliance hat zum zweiten Mal das Barometer zur Akzeptanz von Authentifizierungsmethoden veröffentlicht. Laut einer Mitteilung sind Passwörter nach wie vor das beliebteste Authentifizierungsverfahren. Allerdings habe auch die Verwendung von Einmal-Passwörtern zugenommen und Nutzer bleiben immer häufiger angemeldet, um eine erneute Eingabe des Passwortes zu vermeiden.

Konkret ist die Benutzung von Passwörtern für die Online-Anmeldung im Vergleich zum Vorjahr um 5 bis 9 Prozent in den fünf wichtigsten Anwendungsbereichen gesunken. Dazu gehören laut der Alliance Finanzdienstleistungen, Arbeitscomputer und -konten, soziale Medien, Streaming-Dienste und Smart Home-Geräte. 5 bis 11 Prozent mehr Nutzer bleiben über alle Anwendungen hinweg lieber eingeloggt. Die Verwendung der Multi-Faktor-Authentifizierung mittels SMS-Einmalpasswörtern hat ebenfalls zwischen 1 und 4 Prozent zugenommen.

Passwörter dominieren das Metaverse

„Die Daten des diesjährigen Barometers zeigen, dass Benutzer die Eingabe von Passwörtern als lästig empfinden und sie nach Möglichkeit vermeiden“, sagt Andrew Shikiar, Executive Director der Fido Alliance. „Die Anbieter von Online-Diensten haben verstanden, dass Passwörter nicht benutzerfreundlich sind und Sicherheitsprobleme schaffen. Daher bieten sie zunehmend mehr Möglichkeiten zur Authentifizierung an, wie Cookie-basierte Verfahren, bei denen die Nutzer eingeloggt bleiben, oder auch herkömmliche Multi-Faktor-Authentifizierung wie SMS-Einmalpasswörter.“

In ihrer Studie betrachtet die Fido Alliance zum ersten Mal auch das Metaverse. Weltweit haben sich 31 Prozent der Befragten in letzter Zeit im Metaverse angemeldet. 61 Prozent machten sich dabei Gedanken um ihre Sicherheit und ihre Privatsphäre. Trotzdem sind unsichere Authentifizierungsmethoden wie Passwörter mit 38 Prozent am beliebtesten. Einmalpasswörter verwenden nur 24 Prozent der Befragten. Biometrische Methoden sind mit 26 Prozent und physische Sicherheitsschlüssel mit 16 Prozent ebenfalls verbreitet.

